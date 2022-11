Carmen Harra vorbește despre presupusa fiică a lui George Restivan! Ce a dezvăluit clarvăzătoarea, înainte de aflarea rezultatelor testului de paternitate: „Îmi pare rău”

In articol:

Vestea că logodnicul Adrianei Bahmuțeanu ar putea fi și tată de fată a luat pe toată lumea prin surprindere.

Melissa a spus la TV, în cadrul unei emisiuni, că George Restivan este tatăl ei, omul care nu a recunoscut-o și care nu a ajutat-o niciodată.

Carmen Harra nu crede că George Restivan este tatăl Melissei

De cealaltă parte, bărbatul susține că nu a știut de existența fetei, motiv pentru care acum a făcut un test ADN pentru a afla adevărul.

Însă, până la venirea rezultatelor, Carmen Harra a intrat pe fir și spune că ceea ce poate vedea ea nu coincide deloc cu spusele tinerei de 25 de ani.

Clarvăzătoarea spune că intuiția, care nu a înșelat-o niciodată, o face să creadă că Melissa nu este fiica lui George.

Și asta pentru că ea îl vede pe logodnicul vedetei un bărbat foarte matur, responsabil și cu suflet mare, gata să ajute pe oricine, mai ales pe propriul copil.

Tocmai de aceea, și acum, când tot nu știe ce să creadă despre Melissa, George, spune Harra, își dorește să îi fie alături tinerei și să o ajute cu tot ce are nevoie.

„Intuiția mea este că aceasta nu este fiica lui George. Și în plus de asta, George este un băiat foarte responsabil, un om care a avut grijă de mama lui, care a stat lângă ea, care are un copil, care are niște probleme. George nu este un băiat care să fugă de responsabilitate. Mie mi se pare foarte ciudată această situație. Îmi pare rău și de George, care dintr-o dată, se trezește într-o situație de acest gen. Și mai ales că el recunoaște că a petrecut o noapte cu această femeie… Nu există niciun atașament, nu există nicio legătură de suflet și este foarte greu să o stabilești la vârsta asta. Eu nu văd o legătură de inimă între ei, nu s-a creat. Eu cred că George, din sufletul lui, ar vrea să-i facă bine acestei persoane, să o ajute, să o mângâie”, a spus Carmen Harra, la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, clarvăzătoarea mai are o teorie prin care exclude posibilitatea ca tânără să fie fiica lui Restivan.

Carmen Harra crede că mama tinerei ar fi putut avea o relație cu alte două persoane pe vremea când l-a cunoscut pe George, motiv pentru care niciodată nu a fost sigură de cine ar putea fi tatăl.

Tocmai de aceea, din nesiguranță, notează vedeta, femeia nici nu a insistat prea mult ca fata să-și cunoască tatăl.

Toate aceste semne de întrebare duc către multe suspiciuni în acest caz, pe care Carmen Harra tinde să creadă că l-a rezolvat datorită intuiției sale: George Restivan nu este tată de fată. Iar Melissa a apărut acum pentru că are mare nevoie de ajutor, are nevoie ca cineva să îi fie aproape, să o înțeleagă și să o iubească.

„Eu mă bazez pe faptul că în intuiția mea, această femeie (n.r.: mama Melissei) nu a avut numai o relație cu George. Poate a avut o relație și cu alte două persoane în perioada respectivă și că ea ar fi crezut că este a lui George, dar poate să fie și a altcuiva. Probabil că de asta nici nu a insistat și nu a bătut prea mult la ușa lui George, pentru că nu a fost convinsă al cui este copilul. Ea a pus în ipoteză că poate este al lui, așa cum s-ar fi putut să fie al altcuiva. De ce nu a venit în toată perioada asta? De ce nu l-a căutat cu mai multă insistență? De ce apare acum, la vârsta asta? Sunt multe semne de întrebare, semne care ne fac să fim suspicioși, dar nu mergem pe suspiciune, mergem pur și simplu pe intuiție și pe faptul că ea are nevoie de un spriijin psihologic, are nevoie de un ajutor și mă ofer și eu să o ajut în ce măsură pot”, a declarat clarvăzătoarea.