Carmen Tănase, la pământ din cauza solicitării excesive. Sănătatea vedetei are de suferit: „Am simțit că nu mai pot”

Carmen Tănase este de departe una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Chiar dacă are 61 de ani, artista este energică și se implică activ în proiecte.

Iată însă că oricât de motivată este vedeta, uneori mai are nevoie de clipe de relaxare, la fel ca noi toți.

Carmen Tănase a renunțat la bani pentru a avea grijă de sănătatea ei

Vedeta își adoră meseria și apare mereu în fața publicului în diverse proiecte, care mai de care mai de succes.

Iată însă că programul extrem de încărcat s-a făcut resimțit într-un final, iar artista a fost nevoită să aleagă între carieră și propria sa sănătate.

Pentru că este responsabilă și trecută prin viață, Carmen Tănase a ales să facă un pas în spate în ceea ce privește cariera sa, pentru a avea grijă de ea.

În acest sens, artista a renunțat la un proiect foarte important, care i-ar fi adus bani frumoși în buzunar.

„Mi-a fost afectată sănătatea. S-a mai întâmplat, dar nu grav. Am simțit că nu mai pot. Mi-a fost afectată sănătatea”, a mărturisit vedeta pentru Libertatea.

Chiar dacă a luat o mică pauză de la lumea teatrului și de la actorie, Carmen Tănase nu pierde legătura cu fanii săi. Artista și-a făcut cont de TikTok, pentru a fi la curent cu toate trendurile.

„Eu nu am știut care este treaba cu TikTok-ul și am intrat dintr-o glumă. Toată lumea mi-a zis „Să vezi cât hate o să îți iei”. Eu nu am hate. Nu zice nimeni nimic rău. Nu e bine să nu zică nimeni nimic rău de tine, nu? Așa de bine să nu zică nimeni nimic? Plus că dacă ar exista cineva care să fie măgar, eu îl blochez în secunda doi, adică nu stau la conversații cu mitocanii, dar până acum nu mi s-a întâmplat”, a mai precizat actrița pentru sursa citată anterior.