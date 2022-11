Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, dă cărțile pe față. Cum se înțelege, de fapt, cu Anda Călin: "Și dacă îmi place, și dacă nu-mi place, aia e!"

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Liviu Vârciu și Carmina, fiica lui cea mare, au o legătură specială. Dacă despre relația cu tatăl ei adolescenta a vorbit în nenumărate rânduri, mulți dintre cei care o urmăresc au fost curioși să afle și cum se înțelege cu

actuala parteneră a actorului, Anda Călin. Iată ce declarații a făcut Carmina despre viitoarea soție a lui Liviu Vârciu, dar și despre frații ei vitregi, într-un interviu recent!

Carmina Vârciu, adevărul despre relația cu Anda Călin: "Când e cazul comunicăm și cam atât"

Carmina Vârciu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu actuala parteneră a tatălui său. Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a dezvăluit că nu este atât de apropiată de Anda Călin, însă comunică cu șatena, atunci când este cazul. Cât despre frații ei vitregi, adolescenta recunoaște că nu a apucat să petreacă atât de mult timp în compania lor, dat fiind faptul că acum nu locuiește aproape de ei: "Cu Anda sunt foarte apropiată de vârstă, dar, când e cazul, comunicăm și cam atât. Atâta timp cât tata e fericit, și îl văd fericit cu adevărat, nu am nicio problemă. Și dacă îmi place, și dacă nu-mi place, aia e. Nu prea am petrecut atât de mult timp cu Anastasia și cu Matei. Cu Anastasia am petrecut mai mult.

Atunci când Anda născuse, eram la București în primul semestru din clasa a IX– a. Dar, era bebe, era mică, nu ține minte 100%, dar da, dacă ne vedem mă joc cu ei, cu păpușile. Nu ne vedem foarte des, pentru că eu stau super departe de ei. Am trecut peste orice etapă nașpa care s-a petrecut în viața mea de-a lungul timpului, în ultimii ani. Am acceptat tot ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost o mare lecție de viață, adică toată etapa în care eu am stat la tata la București. M-am maturizat așa cum nu credeam că o să mă facă vreodată o altă situație și sunt recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum și tot ce o să mi se întâmple.", a declarat Carmina Vârciu, pentru fanatik.ro.

Carmina încearcă să-și câștige singură banii, de când s-a mutat în București

Odată cu marea mutare, Carmina a început să-și ia viața în propriile mâini și să se descurce singură. Chiar dacă momentan mai are și ajutorul părinților, fiica lui Liviu Vârciu susține că își dorește cu ardoare să devină independentă. Și pentru că vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, Carmina a început deja să lucreze: "A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește, bănuții mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta. De când am venit la București și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar, îmi mai câștig și banii mei.

Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe piciorele mele. Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la atelierul Annei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de Instagram. Mă implic în toate necesitățile pe care le are. Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Anna Roman. Mie tata mi-a recomandat-o, pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Anna de foarte mult timp.", a mai spus Carmina Vârciu, pentru sursa menționată.