”Până acum totul a fost în regulă” Liviu Vârciu, părere sinceră despre iubitul fiicei sale. Ce spune artistul despre relația de iubire a Carminei

Liviu Vârciu este tatăl a trei copii, dar una dintre fiicele sale a ajuns deja la maturitate. Carmina, copilul dintr-o relație anterioară a artistului, are acum 20 de ani și de ceva timp s-a mutat de la Arad, acolo unde locuia cu mama sa, la București.

Mutarea în alt oraș a venit și cu o surpriză pentru toată lumea, mai ales pentru urmăritorii tinerei din online. Și asta pentru că fiica prezentatorului a mărturisit că în ultima perioadă, la Arad, locuia cu iubitul ei, nu cu mama, ba chiar, l-a și arătat, subtil, lumii.

Liviu Vârciu, de acord cu relația de iubire a fiicei lui

Însă, tânăra nu a vrut să dea prea multe detalii despre viața sa amoroasă, spunând că, la momentul potrivit, tatăl ei va face totul public.

Ei bine, iată că acum a venit și acel moment, iar Vârciu dă totul din casă. Prezentatorul spune că fiica sa se cunoaște cu actualul iubit de pe vremea când erau doar niște copii, iar relația de iubire pe care o au nu este de un an sau doi, ci de mai mul timp.

Ba mai mult decât atât, el spune că l-a cunoscut pe tânărul care i-a cucerit fiica și, cel puțin deocamdată, este mulțumit de atitudinea acestuia față de Carmina.

”Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viaţa ei şi cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, este cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaşte cu el de când erau micuţi. Sunt împreună de foarte mult timp şi îi văd fericiţi. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simţ, sportive, nu este tipul care să fie agresiv. Este un tip cu un mare bun simţ”, a spus Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Chiar dacă are o părere bună despre iubitul fiicei, Liviu Vârciu spune că nu poate vedea ceea ce îi va rezerva viitorul Carminei.

Însă, cu actualul iubit sau cu altul, important pentru vedetă este ca fata sa să fie fericită și împlinită cu alegerile pe care le face.

El spune că acum Carmina a ajuns la vârsta la care își ia propriile deciziile, iar el nu poate decât să îi ofere câte un sfat părintesc, pe care ea, în funcție de cum îl consideră, îl pune sau nu în aplicare.

”Nu sunt Mama Omida, sau cine sunt eu ca să spun ce va fi? Îi spun că atâta timp cât va fi fericită, să stea cu cine o face fericită. De acum încolo nu mai am cu ce să mă bag sau... Un sfat pot să îi dau, dar poate câteodată este greşit. Ea trebuie să ştie cel mai bine ce face, ce simte şi cu cine este fericită”, a mai spus prezentatorul.