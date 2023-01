Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, își serbează astăzi mama! I-a transmis un mesaj plin de emoție celei care i-a dat viață: „Îți sunt recunoscătoare până la cer și înapoi”

In articol:

Liviu Vârciu are o fiică din relația pe care a avut-o în tinerețe cu Ami Teiceanu, Carmina pe numele său. Până acum ceva timp, tânăra a locuit la Arad, însă de curând s-a mutat la București, asta pentru că a venit să studieze la o facultate din Capitală.

Tatăl ei i-a făcut o mare bucurie pentru că i-a cumpărat un apartament unde poate locui singură.

Ei bine, însă, deși acum este la distanță de mama ei care a crescut-o, Ami Teiceanu, Carmina nu avea cum să treacă cu vederea peste ziua de naștere a celei ce i-a dat viață, așa că tânăra a scris un mesaj de-a dreptul emoționant pe pagina personală de Instagram, alături de care a postat și câteva imagini cu Ami Teiceanu.

„An de an compun mesaje speciale de ziua ta, dar anul ăsta vreau să scot în evidență doar cuvintele care cotează cel mai mult. Te iubesc din adâncul sufletului meu, te iubesc pentru tot ceea ce ești tu. Ești o mamă, o femeie și o persoană extraordinară. Vezi frumosul în oamenii care nu cunosc frumosul și orice om menit să apară în calea ta îl încălzești cu căldura sufletului tău. Ești specială mamă. Îți mulțumesc pentru tot, deși știu că e prea puțin spus, îți sunt recunoscătoare până la cer și înapoi.

Îți doresc tot ce îmi doresc mie și mai mult. Meriți tot ce e bun și frumos. Ești puternică, frumoasă, curajoasă, unică și mulțumesc cerului că îți pot spune mamă. Cu bune cu rele, m-ai iuit și mă iubești, pentru asta îți mulțumesc. La mulți ani, mama”, a scris Carmina, pe pagina personală de Instagram, alături de câteva fotografii cu mama ei, Ami.

Ami Teiceanu s-a enervat la culme atunci când Liviu Vârciu i-a permis Carminei să-și facă un tatuaj

În urmă cu ceva timp, Carmina a vorbit despre momentul în care și-a făcut primul tatuaj, atunci fiind susținută chiar de către tatăl ei, căci mama sa nu era de acord cu acest lucru și femeia s-a supărat la maxim pe Liviu Vârciu pentru că i-a permis fiicei lor să-și facă primul tatuaj.

„Îmi plăceau foarte mult tatuajele, de când mă știu. Am făcut primul tatuaj la 16 ani. Cu el l-am făcut (n.r- cu Liviu Vârciu). Mama nu știa. Mama când a aflat a avut o criză, a făcut cu inima săraca, a zis că nu-i adevărat, că-i nebun. Eu atunci eram la tata și îi spuneam că atunci când o să fiu mai mare o să vreau un tatuaj. Și el a zis: Pai hai să...Dacă vrei, să ne facem unul și împreună. Peste două sau trei zile am avut programarea, am mers și mi-am făcut tatuajul”, a mărturisit Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.