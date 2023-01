„Poate să plece din viața mea” Fiica lui Liviu Vârciu, decizia radicală prin care a surprins pe toată lumea. Carmina a vorbit deschis despre unul dintre cele mai controversate subiecte

In articol:

De când s-a mutat la București, locuind singură și luându-și viața în mâini, fiica lui Liviu Vârciu a devenit mai responsabilă și mai matură.

Iar ceea ce gândește acum și felul în care privește viața a făcut-o să devină, în fața celor care fac parte din comunitatea sa online, un model sau un om căruia i se pot cere sfaturi prețioase.

Carmina Vârciu: „Să nu-ți pese de nimeni și de nimic, tu trebuie să fii bine cu tine”

Așa se face că acum, Carmina Vârciu, așa cum îi place ei să spună, a devenit ”psihologul” admiratorilor săi.

Motiv pentru care nu puține sunt mesajele pe care le primește de la aceștia și cărora, prin vorbe, încearcă să le găsească o rezolvare.

Astfel că, de data aceasta, fiica lui Vârciu a fost directă și dură în declarații, dorindu-și astfel că își învețe una dintre admiratoare să fie o persoană puternică, care știe ce înseamnă iubirea de sine și care nu apleacă urechea la ce spun cei din jur despre felul în care arată și alegerile pe care le face.

Motiv pentru care, pentru a da un exemplu pertinent, Carmina Vârciu s-a referit chiar la ea atunci când a vorbit cu tânăra internaută.

Carmina Vârciu spune că și ea a traversat perioade când își croia drumul vieții după spusele și părerile celor din jur.

Dar asta până când a înțeles că, de fapt, cel mai important e să se simtă ea bine, nu cei care îi văd viața din exterior.

Abia în acel moment a început să nu mai țină cont de părerile și judecățile altora și să se privească cu iubire, indiferent de cum arată sau ce face.

”Eu am realizat că nu îmi pasă de ce zice lumea din momentul în care mi-am dat seama că eu sunt bine cu mine exact așa cum sunt. Cui nu îi place sau nu-i convine ceva, poate să plece din viața mea. Nimeni nu poate știi cum îți e mai bine, lângă cine, ce îți place și ce nu, în afară de tine. Mie chiar nu-mi pasă, eu am pus câteva kilograme în plus, dar chiar nu-mi pasă. Atunci când o să simt nevoia să mă duc la sală, o să mă duc și când o să simt nevoia să schimb ceva la mine, o s-o fac, nu când o să-mi zică X și Y. Să nu-ți pese de nimeni și de nimic, tu trebuie să fii bine cu tine”, a spus Carmina Vârciu, pe pagina sa de Instagram.