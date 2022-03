„Casă de piatră”! Anamaria Prodan, apariție de senzație la nuntă. Fanii au felicitat-o pe impresară

In articol:

Celebra impresară păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online prin postările pe care le face frecvent pe paginile personale de pe rețelele de socializare, așa cum a făcut și recent, asta pentru că vedeta a fost invitată la o nuntă și a postat câteva imagini cu mirii, alături de un

mesaj emoționant pe care l-a transmis acestora, dar și o fotografie în care le arăta urmăritorilor săi de pe Instagram cu ce s-a îmbrăcat.

Așadar, internauții au felicitat-o pe Anamaria Prodan pentru mesajul frumos pe care l-a transmis tinerilor căsătoriți, dar au și lăudat-o pentru felul în care s-a îmbrăcat, fanii remarcând cât de bine arată impresara.

Ce mesaj emoționant a transmis Anamaria Prodan mirilor

Anamaria Prodan profită din plin de timpul alături de oamenii dragi, iar recent, vedeta a fost prezentă la nunta unor prieteni foarte buni. Impresara a ținut să-și arate sentimentele puternice pe care le are pentru cei doi miri, așa că le-a transmis un mesaj extrem de emoționant acestora, chiar pe pagina personală de Instagram.

„Va iubesc cu toată puterea cu care eu pot sa iubesc pe cineva pe acest pământ ❤️#casadepiatra❤️”, a

scris Anamaria Prodan pentru cei doi miri.

Anamaria Prodan a spus DA, în plin scandal de divorț! Primele imagini cu inelul

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

Astfel, vedeta a fost felicitată imediat pentru cuvintele frumoase pe care le-a transmis proaspăților însurăței, iar prietenii vedetei care s-au căsătorit recent i-au mulțumit pentru mesajul emoționant, dar și pentru prezența la fericitul eveniment din viața lor.

„Scumpa noastra prietena, iti multumim pt ca esti in viata noastra si ne arati ca iubesti iubirea si o sustii din sufletul tau frumos! Te iubim draga noastra!”, „îți mulțumim din străfundul inimilor noastre și suntem recunoscători pentru forța extraordinara care ești TU, pe care am primit-o și pentru faptul ca ne ești ești alături in calatoria noastră. TE IUBADORAM!”, au fost comentariile celor doi soți.

De asemenea, ținuta abordată de impresară pentru fericitul eveniment a fost una extrem de sexy. Anamaria Prodan a îmbrăcat o rochie neagră, mulată pe corp, care i-a scos în evidență formele, fanii remarcând de îndată cât de bine arată.

„Superbă, superbă”, „Acest aspect!”, „Totdeauna elegantă, un stil pur”, au fost comentariile fanilor la postarea cu ținuta impresarei.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a cerut ordin de restricție, după ce a primit mai multe mesaje de amenințare

În urmă cu mai bine de o săptămână, sexy-impresara a trecut prin clipe cumplite, asta după ce a primit mai multe telefoane în care era amenințată. Astfel, deoarece s-a temut pentru viața sa, dar și a familiei ei, vedeta nu a stat nicio clipă pe gânduri, așa că a mers direct la poliție, deoarece a simțit că siguranța ei și a copiilor este pusă în pericol, motiv pentru care a cerut un ordin e protecție.

Citeste si: Cătălin Măruță, prima reacție după ce Anamaria Prodan l-a criticat pentru podcastul cu Reghe: „O discuție sinceră aici, cu mine, să își spună povestea”

„Am cerut mandat. Nu mai are voie sa se apropie de mine sau de copii până în momentul în care nu se termină această nenorocire. Consider ca este mai bine sa stam departe unul de celalalt, pentru că primesc zeci de telefoane cu ameninţări: că ne omoară în casă.

Am mai pătit nişte lucruri din astea acum câteva luni. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, cauta sa ma denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a spus Anamaria Prodan într-o emisiune televizată.