„Casă de piatră” Mariana Ionescu Căpitănescu s-a reunit cu Marcela Fota chiar în ziua nunții! Artista a stat lângă sora sa toată seara

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcela Fota, au fost prezente cu o seară în urmă la nunta unor dragi prieteni, acolo unde s-au distrat și de unde au postat în mediul online o serie de imagini pentru admiratorii lor.

A fost o zi cu totul specială pentru cele două surori, mai ales că de această dată au fost prezente la un eveniment în calitate de invitate, și nicidecum de artiste, așa cum obișnuiesc. Artista le-a făcut cunoștință fanilor ei cu mirii, având la adresa acestora numai cuvinte de laudă.

Citește și: Lângă cine a apărut Marcela Fota, după ce s-a zvonit că a rupt relația cu iubitul tinerel. Ce se întâmplă acum în viața artistei. Imaginile vorbesc de la sine

Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu, prezente la nunta unor buni prieteni

Spre deosebire de sora sa, care a avut exclusiv rolul de invitată, Marcela Fota a luat microfonul în mână și a făcut ceea ce știe cel mai bine, să cânte. Cu toate că a fost și ea o dată mireasă, cu bărbatul pe care îl iubea, dar care, din nefericire, a plecat din această lume mult prea devreme, artista nu poate să spună „nu” unei noi căsătorii sau chiar unei noi sarcini.

Cântăreața rămâne deschisă unor astfel de schimbări, mai ales că de câteva luni bune se află într-o relație și oricând se poate întâmpla o „minune”.

Citeste si: „Au constatat că era în toate facultățile mintale”. Daniel Balaciu a fost supus unei expertize psihologice, după ce a lovit-o în cap pe Dana Roba- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Este stare de alertă. Ce fac avioanele rusești- stirileprotv.ro

„Merg la un eveniment frumos și cred că vă voi transmite câteva imagini de acolo. Ce mireasă frumoasă aici! Casă de piatră! Adriana și Alex, ați avut o nuntă frumoasă!”, a spus Mariana Ionescu Căpitănescu în mediul online.

Marcela Fota vrea să-l facă tată pe actualul iubit

Marcela Fota provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți frați, motiv pentru care, în prezent, nu ar spune nu venirii pe lume a unui nou copil, alături de noul ei partener de viață, în cazul în care s-ar întâmpla să rămână însărcinată

in nou.

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Chinul Danei Roba nu a luat sfârșit. Cele mai noi detalii despre starea ei de sănătate după ce a fost atacată nemilos: "Îmi este foarte umflat"- radioimpuls.ro

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut, î nsă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea și a fost, așa… am spus-o exact în acest mod. Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Așa că… ce o vrea Dumnezeu, dar nu, n u este vreun plan sau vreun proiect pe care să mi-l fi propus și să zic: «Domne’, trebuie să se întâmple acest lucru!»”, a spus Marcela Fota în cadrul unui interviu.

Citește și: Din ce au ajuns Cornelia și Lupu Rednic să câștige bani pe bandă rulantă, pe lângă muzică! Abia mai fac față propunerilor