„Casa Iubirii”, în șoc! Radu și Cristina și-au dat frâu liber sentimentelor și s-au sărutat. Ce declarații au făcut despre relația lor

Radu și Cristina de la „Casa Iubirii” au format un cuplu pentru câteva luni, însă s-au despărțit după ce între ei au apărut mai multe neînțelegeri. La câteva luni după separare, se pare că cei doi au dat uitării certurile dintre ei și încep să se apropie din nou, iar astăzi s-au și sărutat, luând pe toată lumea prin surprindere.

În ediția de astăzi a emisiunii „Casa Iubirii”, moderată de Andreea Mantea, Radu și Cristina discutau și păreau foarte apropiați, așa că Ionuț le-a propus să facă un joc. Cei doi concurenți au fost de acord și s-au jucat de câteva ori, iar la sfârșit și-au dat și un pupic. Cristina și Radu i-au luat prin surprindere pe colegii lor de emisiune, care nu ar fi crezut că mai există vreo șansă ca cei doi să se apropie, după despărțirea plină de lacrimi și reproșuri dintre ei.

Radu și Cristina de la „Casa Iubirii” s-au sărutat [Sursa foto: Captură video]

Radu a declarat că este într-o relație cu Cristina

După momentul romantic dintre Radu și Cristina, fiecare concurent s-a întors în casa lui, iar în platoul „Casei Iubirii” a pășit o nouă concurentă, pe nume Irina.

Tânăra a intrat într-un dialog cu Radu, care a făcut o dezvăluire neașteptată. Întrebat de noua concurentă dacă se află într-o relație în prezent, Radu i-a răspuns acesteia că este cu Cristina, afirmație care i-a șocat pe toți colegii săi, dar și pe moderatoarea emisiunii. Andreea Mantea i-a povestit Cristinei ceea ce a spus Radu în urmă cu puțin timp, iar concurenta a rămas uimită de declarația făcută de fostul ei iubit.

„Irina: Ești cu Cristina?

Radu: Da.

Robert: De când?

Andreea Mantea: Mulțumim că ne-ai informat și pe noi, am aflat și noi. Putem să o anunțăm și pe Cristina? Cristina, am aflat ceva și voiam să te anunț și pe tine, ca să știi și tu. Radu a spus că este cu tine. A fost întrebat dacă are prietenă și a spus că este cu tine.

Cristina: Nu cred!”, a fost dialogul dintre Andreea Mantea și concurenți, în ediția de astăzi a emisiunii „Casa Iubirii”