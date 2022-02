In articol:

Casiana Biteș, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12

Concurenta suferă de o boală cumplită care îi reduce speranța de viață considerabil.

Casiana Biteș, în vârstă de 16 ani, a venit la Românii au Talent, sezonul 12, cu o poveste de viață impresionantă. Concurenta de la Românii au Talent 2022 suferă de o boală gravă, care o împiedică să ia contact cu oamenii sau să își facă prieteni, însă cu toate acestea, tânăra se bucură de viață și își dorește să trăiască.

Casiana Biteș, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Casiana Biteș apreciază și iubește viața în fiecare moment, trăind cu speranța că va fi mai bine și va putea să facă ceea ce își dorește.

”Am 16 ani, sunt din satul Moldoveni, județul Ialomița, și mi-ar plăcea să mă fac psiholog, dar mă mai gândesc. Îmi place să pictez. Am vrut să îmi pun sentimentele undeva și am descoperit că pot să le pun pe hârtie.

Port masca fiindcă mă simt mai protejată, de mică o port din cauză că am o boală. Dacă iau vreo infecție, pot să ajung în spital și să stau chiar și jumătate de lună sau mai mult.

Boala mea se numește fibroză chistică și pe parcursul vieții se agravează. Este o boală destul de rară și este cam fatală. Majoritatea persoanelor care au boala, mor de la vârste foarte fragede.

Mă simt prinsă, adică nu pot să fac tot ce îmi doresc, nu pot să merg peste tot pe unde vreau, nu am avut niciodată prieteni, nu am fost la școală. Anul acesta fac școala online și am o prietenă cu care m-am văzut de două ori. Nu pot să stau în contact cu prea multe persoane”, a povestit Casiana.

Concurenta de la Românii au Talent 2022 a pictat în emisiune, cucerindu-i pe jurați cu talentul său artistic.

Casiana Biteș: ”În fiecare zi mă lupt cu gândul că s-ar putea să nu mai fiu...”

Casiana Biteș de la Românii au Talent, sezonul 12, are nevoie de un tratament extrem de costisitor, pe care statul român nu i-l oferă gratuit, așa cum se întâmple în alte state ale lumii, unde bolnavii de fibroză chistică primesc tratamentul gratuit.

Cu toate acestea, concurenta de la Românii au Talent 2022 nu își pierde speranța și se bucură că trăiește.

”În fiecare zi mă lupt cu gândul că s-ar putea să nu mai fiu. De curând am început să iau un tratament care pe mine mă ajută și acum pot să respir. Viața mea s-a schimbat radical, adică, înainte nici să râd nu puteam și acum parcă am mai mult curaj în mine.

Mie îmi place viața, chiar dacă sufăr, pentru mine, chiar dacă e iarnă și culorile sunt fade, eu mă bucur. Și mă bucur că trăiesc și că este încă o iarnă.

Tratamentul pe care îl iau costă 20.000 de euro pe lună, trebuie să îl iau tot restul vieții mele și încă nu se știe ce se întâmplă dacă mă opresc. Momentan, pentru luna aceasta am,dar pentru luna viitoare, mama mea încearcă să facă rost în fiecare lună și se chinuie. Nu am văzut-o pe mama mea niciodată fără speranță și ea îmi spune să zâmbesc că viața e frumoasă.

Momentan, statul nu mă ajută cu tratamentul. În alte țări, oamenii cu problema mea primesc medicamentul gratuit, dar în România nu se dă. Tratamentul mi-a dat curaj să încerc lucruri noi și să vin la Românii au Talent și să fiu în aceeași cameră cu un public”, a mai spus Casiana.

Casiana Biteș, patru de DA la Românii au Talent 2022

Jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, au rămas profund impresionați de Casiana Biteș și i-au oferit patru de DA, astfel concurenta a trecut în etapa următoare a emisiunii.

”Eu cred că tu în seara asta ai inspirat foarte mulți oameni prin efortul pe care tu l-ai făcut să ieși din mediul tău, din spațiul tău și din siguranța ta. Ai făcut un lucru extraordinar și ai venit să expui public un exercițiu care s-ar putea să dea curaj și să inspire mii de copii. Bravo!”, a spus Andi Moisescu.

”Casiana, mă gândesc așa că să stai toată viața ferită, să nu știi ce sunt ăia prietenii, să nu știi ce înseamnă să iei în brațe pe cineva sau să nu știi cum e să fii îmbrățișată...dar să ai totuși bunăvoința să vii în seara asta aici și să ne arăți cine ești și să te vedem, pentru mine înseamnă foarte mult. Este un mesaj foarte important pentru toți care au avut ochi să te vadă în seara asta și urechi să te audă. Bravo, felicitări!”, a spus Mihai Bobonete.