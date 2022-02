Mihai Bobonete, purificat de Alexandru Pârgaru la Românii au Talent 2022. Juratul: ”Nu îmi strica chakrele în mine...”

In articol:

Mihai Bobonete, purificat de Alexandru Pârgaru la Românii au Talent 2022. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit să vorbească despre divinitate.

Mihai Bobonete, purificat de Alexandru Pârgaru la Românii au Talent 2022

Alexandru Pârgaru are 28 de ani și este de profesie terapeut. Concurentul a venit la Românii au Talent 2022, ca să vorbească despre divinitate, dar și să ofere din cunoștiințele sale către public.

Alexandru Pârgaru l-a invitat pe scenă pe noul jurat, Mihai Bobonete, căruia a încercat să îi facă o ”purificare”, care într-un final a eșuat, fiindcă juratul era pus pe glume, iar concurentul de Românii au Talent, sezonul 12, nu era dispus să glumească cu lucrurile pe care le consideră sfinte.

Bobonete: Tu ești mână în mână cu cel de Sus?

Tu ești mână în mână cu cel de Sus? Alexandru Pârgaru: Noi toți suntem mână în mână cu cel de Sus

Noi toți suntem mână în mână cu cel de Sus Bobonete: Aveți cinci minute să vorbim despre Domnul Nostru Iisus Hristos?

Aveți cinci minute să vorbim despre Domnul Nostru Iisus Hristos? Alexandru Pârgaru: Am de spus multe pentru cine are să asculte. Invit aici alături de mine pe domnul Bombonel

Am de spus multe pentru cine are să asculte. Invit aici alături de mine pe domnul Bombonel Bobonete: Oh, my God. Nu am cum să refuz un om care a venit aici cu atâta bunătate, vorbește de Dumnezeu, de Iisus, de asta, ce poate să mi se întâmple...

Oh, my God. Nu am cum să refuz un om care a venit aici cu atâta bunătate, vorbește de Dumnezeu, de Iisus, de asta, ce poate să mi se întâmple... Alexandru Pârgaru: Eu aici nu fac miștouri, nu fac glume, nu fac divertisment, sunt lucruri foarte divine și serioase. Namaste, acest salut venit din limba tibetană este un salut al călugărilor și se traduce: Divinul din mine, salută, respectă și iubește divinitatea din tine.

Eu aici nu fac miștouri, nu fac glume, nu fac divertisment, sunt lucruri foarte divine și serioase. Namaste, acest salut venit din limba tibetană este un salut al călugărilor și se traduce: Divinul din mine, salută, respectă și iubește divinitatea din tine. Bobonete: Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterești, cu alte alea?

Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterești, cu alte alea? Alexandru Pârgaru: Adică dacă nu credeți în Dumnezeu sau ce?

Adică dacă nu credeți în Dumnezeu sau ce? Bobonete: Nu știu, dacă nu cred în Dumnezeu ca tine

Nu știu, dacă nu cred în Dumnezeu ca tine Alexandru Pârgaru: Unul dintre cei mai mari atei ai istoriei omenirii, Blaise Pascal

Unul dintre cei mai mari atei ai istoriei omenirii, Blaise Pascal Bobonete: Stop! A zis așa: Dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții se va dovedi că Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic, dar dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții observ că el a existat, atunci am câștigat tot

Stop! A zis așa: Dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții se va dovedi că Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic, dar dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții observ că el a existat, atunci am câștigat tot Alexandru Pârgaru: Ați știut, cinste dumneavoastră

Ați știut, cinste dumneavoastră Bobonete: Ai vreun cristal la tine pentru dureri de măsea

Ai vreun cristal la tine pentru dureri de măsea Alexandru Pârgaru: Nu glumesc cu așa ceva. Există pentru orice durere, orice cristal, dar nu eu nu fac glume cu așa ceva, repet.

Mihai Bobonete: ”Cu ce i-am greșit eu...”

Nedumerit de ceea ce i s-a întâmplat la Românii au Talent 2022, atunci când Alexandru Pârgaru l-a invitat pe scenă, noul jurat de la Românii au Talent, sezonul 12

, a încercat să vorbească despre situația penibilă pe care a avut-o în timpul momentului lui Alexandru.

”Mă cu ce i-am greșit eu. De ce a venit omul ăsta peste mine. M-a luat pe mine, eu fiind un om credincios la rândul meu, mă ducea într-o zonă în care nici nu puteam să glumesc, dar eu nu glumesc despre Dumnezeu și despre cele sfinte, că așa m-au învățat ai mei.

Mă gândeam că ar trebui să îmi folosesc umorul să ies din situația aia penibilă în care mă aflam, dar când încercam să fac o glumă, omul îl aducea pe Dumnezeu și pe Iisus, na, mai fă glume. Că babele de acasă dacă se uită când eu zic ce cauți tu cu lumina lui Iisus, scuipă televizorul și zic, de aia l-au adus pe grasul ăsta ca să îmi strice mie Sfânta Liturghie de duminică. Nu m-am băgat acolo”, a spus Mihai Bobonete, după ce Alexandru și-a încheiat numărul de la Românii au Talent.

Cine este Alexandru Pârgaru la Românii au Talent, sezonul 12

Alexandru Pârgaru, concurentul de la Românii au Talent 2022, este un tânăr în vârstă de 28 de ani, care este extrem de celebru pe rețelele de socializare, mai pe platforma TikTok, datorită declarațiilor sale controversate.

”Mă ocup cu poezia, scriu versuri, sunt terapeut, mai cânt din când în când. Practic terapie cu cristale, cromoterapie. Mi-am descoperit harul divin, simt culorile, miresmele, gusturile melodiilor. Spre exemplu, Holograf, ca și culoare ar fi violetul. Smiley are o culoare, un roșu englez, gustul de kiwi ca să zic. Mă străduiesc să fac bine și rău la nimeni să arăt oamenilor că se poate dacă se vrea.

Am venit pe Pământ și la Românii au Talent, ca să fiu ceea ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, ca și Tatăl ceresc. Arăt că se poate dacă dorești să fii cu adevărat ceea ce ești.

În trup an 28 de ani, în realitate am mult mai mult, adică în realitate ca spirit am câteva zeci de mii de ani. Nu îmi este frică, frica reprezintă ”falsa realitate indusă celor adormiți în conștiință”. Aceasta este cea mai simplă, scurtă și cuprinzătoare definiție a fricii și vine de la tovarășul ”Cornel”, ucigă-l sfânta cruce a lui Iisus Hristos. Amin”, a spus Alexandru.