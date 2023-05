Cat a durat relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă. ,,La noi a fost vorba de orgoliu"

In articol:

Vica Blochina a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Victor Pițurcă timp îndelungat. Cei doi au un fiu, pe nume Edan.

Cât a durat relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă

Iată cât timp au fost cei doi într-o relație, dar și care a fost motivul despărțirii lor!

Victor Pițurcă și Vica Blochina au avut o relație de peste 16 ani. Din nefericire, cei doi s-au despărțit, întrucât fostul selecționer nu avea de gând să oficializeze vreodată iubirea față de fosta balerină, acesta fiind însurat cu soția sa, Maria.

Victor Pițurcă și Vica Blochina au împreună un băiat, pe nume Edan, care în prezent locuiește cu tatăl său. Vica Blochina mărturisește că fiul lor a locuit până la vârsta de 7 ani alături de ea, însă a renunțat la o sumă exorbitantă din partea lui Victor Pițurcă, doar ca băiatul să aibă o relația frumoasă cu părintele său patern.

Vica Blochina a acționat în instanță pentru a-i cere lui Victor Pițurcă pensie alimentară în valoare de 10.000

de euro, însă fostul selecționer a condiționat-o pe vedetă spunându-i că va avea grijă de băiat și îl va trece pe numele lui doar dacă fosta balerină renunță la pensia alimentară de 10.000 de euro și îi oferă doar 1.500 de euro.

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am propus ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri.

Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro. După ce am fost la INML și am semnat, iar copilul s-a văzut cu tatăl lui să facă testul de paternitate... Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui, dacă eu renunț la banii ăia.

I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost 1.500 de euro. Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de... Acum nu primesc.

Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”, a mărturisit Vica Blochina.

Cat a durat relația dintre Victor Pițurcă și Vica Blochina. ,,La noi a fost vorba de orgoliu" [Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Vica Blochina și Victor Pițurcă s-au despărțit

Deși Vica Blochina ținea foarte mult la Victor Pițurcă și îl iubea cum nu mai iubise până atunci, aceasta a ales să îl înșele de mai multe ori. Motivul a fost că fostul selecționer nu dorea să oficializeze relația și să se despartă de actuala soție.

Cu toate acestea, la un moment dat, după răzbunarea fostei balerine, drumurile celor doi s-au despărțit, iar singurul lucru care îi mai unea era fiul lor.

„Faptul că știind că niciodată nu o să fiu soția lui sau să avem o relație, eu l-am înșelat pe el foarte mult, foarte mult în toți anii ăștia, de răzbunare. Cred că a simțit, dar cumva a fost chestia de răzbunare a mea cu mine.

Toți cu care am fost erau mulți peste el, din toate punctele de vedere, ca social, ca bani, ca vârstă, dar pe el îl iubeam atât de mult că mereu mă întorceam înapoi”, a recunoscut Vica Blochina.

Cine este Vica Blochina

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, fiind de multă vreme în lumina reflectoarelor. Fosta balerină are vârsta de 47 de ani și este născută în data de 8 august 1975.

Vica Blochina este din Lituania, însă s-a stabilit în România pe vremea când avea 20 de ani și s-a făcut remarcată ca și dansatoare într-un club din București. Vedeta a făcut parte dintr-o trupă de balet în țara sa natală, fiind o iubitoare de dans încă de la o vârstă fragedă.

