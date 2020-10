Elena Udrea are o pasiune pentru pantofi si genti

In articol:

Despre ținutele sale scumpe, despre averile cheltuite pe pantofi și pe poșete s-a vorbit chiar și în rechizitoriul procurorilor de la DNA în celebrul dosar ”Gala Bute”. Acolo se vorbește despre o poșetă Hermes Birkin din piele de crocodil, care a costat 80.000 de euro. Cum nu există extrase de cont despre achiziție, procurii au tras concluzia că respectiva geantă ar fi fost cumpărată cu banii jos. ”O zi din viața Elenei Udrea din acel moment însemna așa, cumpărături de 9.900 la Roberto Cavalli, de 9.700 de la Hugo Boss. Care este cel mai scump obiect din garderoba dvs”, este intrebarea pe care i-a adresat-o Denise Rifai în emisiunea de la Kanal D.

Elena Udrea, invitata in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”[Sursa foto: kanal d]

Elena Udrea și-a recunoscut pasiunea pentru genți și pantofi, pe care spune că a avut-o mereu. ”Îmi plăceau pantofii și gențile și atunci când le cumpăram cu 30 de lei, și îmi plac și acum când îmi permit de 3.000 de euro. Asta nu s-a schimbat și nu o să se schimbe niciodată. Sunt o femeie care a avut și încă mai are, acum mai puțin recunosc, o pasiune pentru haine, pentru genți, pentru pantofi. A contat la mine pentru că miza era puterea pe care o avea Elena Udrea în statul român la acea vreme și cu ce poți să ataci o femeie dacă nu pentru părul blond, atunci cu poșetele și numărul de pantofi. Câți pantofi are Elena Udrea? Mulți, dar deja mulți sunt deja demodați. Pot să vă spun că în Costa Rica nu mi-am cumpărat nimic, eram însărcinată și abia mă mișcam pe acolo, erau și magazine modeste. Pantofi am, nu știu să spun câți exact, câteva zeci de perechi, dar cei mai mulți sunt demodați, ar trebui să-i dau. Iar poșeta cea mai scumpă a costat 13.000 de euro mi-a cumpărat-o Dorin Cocoș în 2011”, a spus Elena Udrea despre garderoba sa.

Un alt subiect controversat legat de Elena Udrea este cel al operațiilor estetice. Elena Udrea are 46 de ani, are un chip frumos, nebrăzdat de riduri, așa că multă lume se întreabă dacă a apelat la intervenții estetice.

”Ați apelat la intervenții estetice?”, este întrebarea pe care i-a adresat-o Denise Rifai.

”Uneori da. Dar din acestea minore care se fac în cabinete, adică nu din acelea chirurgicale. Nu spun că nu s-ar întâmpla în viitor. Pe bune, pot să mă duc să mă fac blondă deși nu sunt și nu pot să fac, nu știu, un acid hialuronic în cercăne? Sunt de părere că dacă sunt aceste beneficii pe care știința ni le-a dat, trebuie să profităm de ele. Sigur ar fi bine cât de cât să încercăm un stil de viață sănătos pentru că ajută și el foarte mult, mai mult decât o intervenție”, a răspuns Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D