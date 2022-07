Cât costă să te machieze Alexandru Abagiu! Make-up artistul vedetelor a recunoscut câți bani câștigă

In articol:

Alexandru Abagiu este de departe cel mai cunoscut make-up artist din România, prin mâinile sale trecând nume importante din showbizul și sportul românesc.

Numele său este adesea rostit doar alături de laude și vedetele au fost întotdeauna impresionate de rezultatele sale.

Make-up artistul vedetelor a vorbit despre banii pe care i-a câștigat din această meserie, dar și despre prețurile pe care le practică în salonul său. Contrar așteptărilor, acesta spune că nu este așa de scump cum se zvonește!

Cât costă să te machieze Alexandru Abagiu

Orice femeie și-ar dori să fie machiată de către Alexandru Abagiu atunci când are un eveniment special, însă acesta este totuși un artist extrem de ocupat. De-a lungul timpului, prin mâinile sale au trecut Simona Halep, Andreea Raicu, Loredana Groza, Inna, iar lista poate continua căci este cunoscut drept „make-up artistul vedetelor”.

În emisiunea lui Denise Rifai,vedeta a primit și una dintre întrebările pe care și le pun cu siguranță femeile atunci când aud de el: cât costă să te machieze Alexandru Abagiu.

„Nu costă atât de mult cum poate se zvonește. Prețurile sunt ceva ce nu mi-a făcut plăcere să menționez, nu e ceva ce menționez constant în contextul muncii mele. Sunt publice, pot fi căutate, accesate pe site-ul salonului în care lucrez, deci nu e un secret”, a explicat Alexandru Abagiu, la Kanal D.

Alexandru Abagiu la „40 de întrebări” cu Denise Rifai [Sursa foto: Instagram]

Veniturile considerabile, după ani de muncă

Totuși, el a explicat și faptul că veniturile din industria de frumusețe nu sunt atât de mari pe cât se spune, iar cei care intră în breaslă ar putea fi surprinși. Alexandru Abagiu a explicat că make-up artiștii pot câștiga și foarte mulți bani, dar asta doar după ani buni de muncă.

„Însă, atunci când vine vorba de câștig, cred că e foarte important ca și direcție pentru cei care lucrează în această meserie să nu se îmbete cu apă, pentru că, da, e o meserie în care se pot câștiga bani, dar se pot câștiga bani după ani de muncă, ani de experiență, după ani investiți în tine ca și profesionist și aici mă refer la educație, achiziții, mă refer la toate lucrurile care îți servesc cumva la a-ți atinge scopul, în a fi mai bun în meseria ta.

Cifrele aruncate pot fi seducătoare. Însă, niciodată nu am primit satisfacție de la cifre, am primit satisfacție de la zâmbetul persoanelor cu care lucram.

Dacă înmulțim 3500-4000 de dolari cu 12 luni ajungem la o sumă destul de frumoasă pentru momentul respectiv (2010). Astăzi mult mai mult”, a povestit Alexandru Abagiu, la Kanal D.

Alexandru Abagiu a explicat câți bani a câștigat din machiaj

Make-up artistul vedetelor a vorbit și despre câți bani a câștigat din machiaj și mai ales ce și-a dorit să facă cu ei. Alexandru Abagiu spune că până în prezent, a reușit să își permită „o viață superbă”, o casă și bunuri materiale care să îi facă viața mai ușoară și să îi aducă un plus de confort.

„ Am câștigat destul de mulți bani cât să am o viață superbă, să am o casă, să am acele bunuri materiale care să-mi facă viața mai frumoasă, încât să am o siguranță pentru ziua de mâine și să-mi rămână să mă bucur de viață, să nu fiu sclavul unei bănci.

Nu am știut în viața mea ce înseamnă credit la bancă, nici măcar prin prisma business-ului personal. Am fost învățat să nu mă întind niciodată mai mult decât îmi e plapuma și să încerc pe cât posibil să-mi vizualizez următorii pași și în contextul ăsta am reușit să strâng bani, să pun deoparte.

Nu sunt cheltuitor, nu fac excese, nu o să mă vedeți niciodată într-un club cu roaba de băuturi lângă mine și cu artificiile, pentru că așa am crescut”, i-a explicat Alexandru Abagiu lui Denise Rifai.

Alexandru Abagiu în timp ce machiază [Sursa foto: Instagram]

Care sunt extravaganțele pe care le face Alexandru Abagiu

Celebrul make-up artist a mărturisit că nu a știut niciodată ce înseamnă un credit la bancă și că mereu a fost atent să nu facă excese. Totuși, există și în viața lui Alexandru Abagiu o serie de extravaganțe pe care le-a făcut sau le-ar face.

„Ca extravaganțe pentru mine sunt lucrurile pe care le pot face pentru mine sau pentru prieteni. Nu știu, un trip în Bali la un resort unde să ne reconectăm cu noi înșine. Sau să le pot oferi celor din sfera mea care nu își pot oferi lucrul acesta. Sau, de ce nu, să-mi iau toată echipa și să merg într-un team building și să investesc în speakerii care îi dezvoltă pe mai departe. Cred că asta e adevărata valoarea de a insufla cuiva nevoia de mai bun, mai mult, mai atent selecționat.

Niciodată nu am regretat că nu mi-am ascultat părinții și spun asta pentru că și ei la rândul meu m-au întrebat: <Alexandru, cum ar fi fost viața ta dacă erai medic sau avocat?> Și eu le-am spus că cu siguranță aș fi găsit ceva care să mă bucure în aceste meserii, dar cu siguranță nu aș fi primit atât de mult cât primesc acum”, a explicat el, la Kanal D.

