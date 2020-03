Ironiile sale, atacul la ceilalți concurenți, l-au făcut pe Radu, partenerului lui Alex Abagiu, să fie pur și simplu urât de cei mai mulți dintre colegii lui din competiția din Asia.

Radu Vlăduț era un necunoscut până la participarea lui la Asia Express, unde a fost în echipă cu Alex Abagiu. ”Eu cu Alexandru (n.red Abagiu) ne-am cunoscut acum patru sau cinci ani la un festival de muzică. Pe vremea aia eu locuiam la Cluj și eram în aceeași gașcă. Când eu m-am mutat la București, am început să cunosc oamenii pe care deja îi știam, printre care și Alexandru. Am intrat în gașca lui și de aici am ajuns și la Asia Epress. Eu l-am convins!", povestea Radu Vlăduț după ce s-a întors acasă.

Cine este Radu, partenerul lui Alex Abagiu din Asia Express

De altfel, vopsit blond, Radu este o adevărată figură nu doar în cadrul show-ului ci și în peisajul din Filipine. El chiar a vrut să-și păstreze blondă podoaba capilară și la un moment dat, și-a cumpărat un tub de vopsea, iar Abagiu l-a vopsit, însă ceea ce a ieșit nu a fost chiar ceea ce-și dorise. Însă, din pozele postate pe Instagram, înainte de a pleca în Asia, Radu nu arăta deloc așa.

Citeste si: Lia Bugnar, gest emoționant pentru actorii rămași lefteri din cauza epidemiei de coronavirus! ”Pune mâna pe telefon și…

Radu Vlăduț nu are legătură cu showbizz-ul. ”Am 23 de ani, sunt prieten bun cu Alexandru și de aceea sunt aici și sunt corporatist, lucrez în resurse umane”, povestea Radu Vlăduț la începutul competiției la care a participt alături de Alex Abagiu, cunoscut ca make-up artistul vedetelor.

Cum s-au pregătit Radu și Alex Abagiu pentru Asia

Cei doi s-au pregătit intens pentru aventura lor extremă, s-au înfometat, au făcut exerciții, dar și-au făcut și numeroase tricouri haioase. Hainele pe care aceștia le poartă în timpul fiecărei curse nu sunt întâmplătoare, au fie mesaje motivaționale, fioe scene biblice sau pozele Vicăi Blochina și Daniela Crudu, cele două vedete care au participat înaintea lor la același show.

Radu și Alex Abagiu, eliminați de la Asia Express

Radu și Alex Abagiu au fost propuși mereu de clelealte echipe pentru jocul în care puteau fi eliminați. Asta și pentru că toți îi doreau afară din joc. Întorși acasă și întrebați când au fost eliminați de la Asia Express, Alex Abagiu și Radu Vlăduț au răspuns: ”Am avut tricouri pentru toată perioada, nu am rămas fără celebrele noastre tricouri înainte”.