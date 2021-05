Cât de bogat e de fapt Theodor Stolojan ! A dezvăluit pensia pe care o are acum de la statul român VIDEO

In articol:

Foarte multe despre averea lui Theodor Stolojan nu se știe, în declarațiile de avere completate din perioada în care era europarlamentar, politicianul a trecut mai multe proprietăți, conturi bancare dar și numeroase acțiuni la diverse companii. La un moment dat, când a fost întrebat cum a făcut avere, Theodor Stolojan a răspuns: ”Eu nu fumez, nu beau, am investit foarte mulți bani în acțiuni pentru că a fost un hobby pentru mine”.

Invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, fostul premier a fost întrebat cât de bogat este.

”Am uitat să vă spun și că mănânc iaurt în fiecare seară, și asta vă poate confirma orice asistent al meu. Cât de bogat sunt? Eu spun că fac parte din clasa de mijloc, partea de sus, upper-level (…) Banii pe care i-am câștigat, în general, i-am investit. Eu am un portofoliu de acțiuni. Am avut un salariu bun la Banca Mondială, am avut venituri bune ca parlamentar european, unde am fost 11 ani. Acești bani i-am investit și la ora actuală am un portofoliu de acțiuni, în general am investit în acțiuni pentru că acest lucru mă obligă să studiez companii. Chiar ieri am luat o decizie de investiții. Până acum nu am investit în companii din afara României și am luat o decizie să investesc într-un fond de investiții pe care îl gestionează o bancă. Am investit 50.000 de euro”, a spus Theodor Stolojan, despre averea sa.

Theodor Stolojan are o pensie de stat de 4.900 de lei

La 76 de ani, Theodor Stolojan este pensionar, iar despre veniturile sale au fost mai multe discuții. Din cele două mandate de europarlamentar, Theodor Stolojan are o pensie care se spune că este de peste 1.500 de euro, are o pensie de la statul român și o pensie de la Banca Mondială.

”Ce venituri obțineți din pensii?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Theodor Stolojan.

”În România, am o singură pensie, pe bază de contributivitate, care acum este de 4.900 de lei. În decursul vieții, am avut întotdeauna salariul mai mare decât cel mediu pe economie, uneori mult mai mare. Pensia pe care o am eu acum e mai puțin de o treime din pensia medie a judecătorilor și procurorilor, care e în jur de 18.000-19.000 de lei. Am o pensie de la Banca Mondială, care e un fond propriu de investiții, format din contribuțiile pe care le-am avut în cei 6 ani cât am lucrat acolo. Și am o pensie de la Parlamentul European, care e procentuală. Niciunul dintre aceste sisteme nu are aberația din România ca pensia să fie cumva mai mare decât salariul pe care l-ai avut”, a spus Theodor Stolojan despre cele trei pensii pe care le are în momentul de față.