Mihai Petre si sotia lui Elwira sunt si partneri de dans[Sursa foto: Instagram]

Elwira Duda, o frumoasă poloneză, și Mihai Petre au fost mai întâi parteneri de dans, însă colaborarea lor profesională s-a transformat într-o mare dragoste. În această vară, Elwira și Mihai Petre au sărbătorit 12 ani de căsnicie. Frumoasa soție a lui Mihai Petre, care este profesoară de dans la școala pe care o conduce alături de vedeta tv, a postat pe pagina sa de socializare mai multe poze în costum de baie. (VEZI si ce dezvăluiri fără perdea a făcut Mihai Petre)

Deși are 39 de ani și este mama a două fete, Elwira arată senzațional. Cu trupul de fetișcană, dar și cu un chip luminos, Elwira fură multe priviri pe plajă.

Elwira, sotia lui Mihai Petre, în costum de baie[Sursa foto: Instagram]

Dacă Mihai Petre este implicat în mai multe proiecte tv, soția lui se ocupă mai mult de școala de dans care le poartă numele și pe care o conduc amândoi.

Cum a cunoscut-o Mihai Petre pe poloneza Elwira, care i-a devenit soție

Mihai Petre și Elwira s-au căsătorit în urmă cu 12 ani și au împreună două fetițe, de 7 și 2 ani.(VEZI si suferința ascunsă a lui Mihai Petre)

Mihai Petre și-a cunoscut soția după ce partenera lui de dans a avut un accident și rămăsese singur. La un moment dat, vedeta tv a povestit momentul întâlnirii cu poloneza Elwira.

”Eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație cu mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, povestea Mihai Petre despre întâlnirea cu cea care i-a devenit mai întâi partenereă de dans și cu care a câștigat numeroase competiții profesioniste atât în țară cât și în străinătate.