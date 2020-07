In articol:

Mihai Petre, dezvăluiri fără perdea! Straniul loc în care a făcut amor. Mihai Petre și Elwira formează o familie de mai bine de 11 ani. Deși cei doi formează un cuplu ferit de ochii curioșilor, picanteriile din relația lor amoroaăs nu lipsește, iar dansatorul a oferit toate detaliile. Într-un interviu acordat în anul 2018, Mihai Petre a dezvăluit că cel mai straniu loc în care a făcut dragose cu soția lui a fost, după cum putem deduce, undeva în natură.

„Pot să vă spun doar atât. Erau foarte mulți țânțari, dar fără alte detalii. Partea inferioară a corpului meu a avut de suferit”, a declarat Mihai Petre, într-un interviu acordat revistei A List.

Cum a cunoscut-o Mihai Petre pe Elwira

Mihai Petre a mărturisit că și-a întâlnit iubirea vieții, pe Elwira, prin intermediul dansului. Cei doi au fost parteneri la un concurs de dans, iar după puțin timp au devenit și parteneri de cuplu.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză. Ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut. Eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, a mai povestit Mihai Petre.

Mihai Petre, suferința ascunsă din viața lui: "Boala asta necruțătoare care a omorât atâția oameni a căzut ca un trăsnet'

Mihai Petre, celebrul jurat al show-urilor de dans, apare mereu cu zâmbetul pe buze în fața telespectatorilo. Pentru Mihai, dansul este mai mult decât o pasiune, este și ceea ce îl leagă de mulți oameni dragi din viața lui. Pe soția lui Elwira a cunoscut-o în 2001 prin intermediul dansului, după ce o perioadă au fost parteneri doar pe scenă, câștigând multe competiții împreună. (Citeste si: Wow, nu o să-ți vină să crezi ce meserie are Mihai Petre! A ținut acest detaliu ascuns ani buni)

Mihai Petre a mai mărturisit într-un interviu că talentul și pasiunea pentru dans le-a moștenit de la tatăl său, Marian Petre. Din nefericire, tatăl lui a murit răpus de o boală cruntă, la doar 53 de ani.

