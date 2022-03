Cât de mult a reușit să slăbească Larisa Udilă după ce a rămas cu 30 de kg după sarcină! „E obligatoriu să ai ambiție”

In articol:

Larisa Udilă a devenit mămică la o vârstă fragedă, fiind nevoită să se obișnuiască cu ideea că va suferi mai multe modificări în ceea ce privește greutatea. După ce a născut un biețel minunat pe nume Milan, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a rămas cu 30 de kilograme în plus.

De atunci și până acum a trecut ceva vreme, iar Larisa Udilă începe să își reintre în formă și să obțină silueta de vis cu care ne-a obșnuit înainte să devină însărcinată. A depus eforturi substanțiale pentru a scăpa de kilogramele în plus, însă se pare că toate eforturile sale au dat roade. În cadrul unei sensiuni de întebări lansate pe Instagram, Larisa Udilă a fost întrebată câte kilograme are în prezent, așa că bruneta i-a răspuns fanei sale fără să stea pe gânduri.

„În acest moment am 63. Vreau ca până de ziua mea să ajuns măcar la 60. Idealul meu este 57 de kg în acest moment”, a răspuns Larisa Udilă.

Citeste si: Larisa Udilă, vestea care i-a speriat pe fani! Vedeta și fiul ei au ajuns la spital: „Sunt internată cu Milan”

Citeste si: Specialiștii susțin că ar trebui să amânăm cheltuielile neesențiale până la finalul anului 2022- bzi.ro

O altă fană a întrebat-o pe Larisa udilă cum de a reușit să își găsească o motivație atât de mare și să scape de aproximativ 30 de kilograme.

„Cum reușești să ai ambiție față de slăbit? Eu când îmi pun limite ajung să fac mai rău...”, a fost întrebarea fanei pentru Larisa Udilă.

„Dacă îți dorești cuadevărat să slăbești și nu îți place ce vezi în oglindă, e obligatoriu să ai ambiție. Sunt sigură că încă nu te simți tu nașpa cu tine și din acest motiv nu ai ambiție”, a răspun Larisa Udilă.

Citeste si: Larisa Udilă s-a infectat cu coronavirus pentru a doua oară! „Eu și Ogi suntem pozitivi” Ce s-a întâmplat cu bebelușul celor doi

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, criticată dur de fane după ce a născut

Larisa Udilă a fost foarte criticată după ce a născut pentru că a rămas cu mai multe kilograme în plus. Acest lucru nu a demoralizat-o pe iubita lui Ogică și a preferat să ia totul pas cu pas și să nu se forțeze. Prioritatea sa a fost încă de la început micuțul ei băiețel, Milan.

„Criticile au venit din partea femeilor, mi s-a părut absurd. Nu te poți recupera într-o secundă, dacă iei 30 de kilograme în sarcină. Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult. Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă că am mâncat orice. Trebuie să-mi iau timpul meu ca să slăbes. Nu pun presiune pe mine, am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc că-mi alăptez bebelușul”, a spus Larisa Udilă pentru antenastars.ro.