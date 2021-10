Larisa Udilă, vestea care i-a speriat pe fani! Vedeta și fiul ei au ajuns la spital: „Sunt internată cu Milan”

In articol:

Larisa Udilă și-a dorit să devină o mamă tânără, iar visul i s-a îndeplinit în urmă cu câteva luni, după ce l-a născut pe Milan. Băiețelul ei a devenit rapid centrul universului ei și de atunci nu-l scapă deloc din ochi și stă numai lângă el. Rolul de mămică nu este deloc ușor, mai ales la început, căci nimic nu te poate pregăti pentru o astfel de experiență unică.

Recent, pe rețelele de socializare, Larisa Udilă și-a cerut iertare de la fani, căci nu a mai fost activă pe rețelele de socializare, însă a dezvăluit că are un motiv foarte bine întemeiat. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” spune că a fost nevoie să se interneze cu Milan, fiul ei, la spital. Aceasta a mai spus că nu este vorba despre nimic grav, dar a vrut să nu riște nimic, mai atunci când în joc este vorba despre sănătatea copilului ei. Nu știm încă despre ce este vorba, dar cu siguranță, după ce se vor mai liniști apele, vedeta va povesti totul cu lux de amănunte.

„Am obsentat astăzi pentru ca sunt internată cu Milan în spital. Nu este nimci grav, dar pentru liniștea mea am vrut să fie supravegheat”, a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva ore.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: TRAGEDIE. Cum a murit fetița lui Laurențiu Reghecampf- bzi.ro

Larisa Udilă, impresii și păreri după operația de cezariană

Tânăra spune că recuperarea după o astfel de operație este extrem de grea. Avea momente în care simțea că i se va desprinde operația și spune că experiența a schimbat-o total.

Citeste si: Larisa Udilă a crezut că nu se va recupera după ce a născut: ”Parcă îmi cădea burta”. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, destăinuiri emoționante

„Refacerea dupa cezariana nu este floare la ureche. Sunt momente in care imi ridic copilul in brate si simt ca mi se desprinde operatia. Refacerea dupa orice fel de nastere este al naibii de grea. Am devenit o alta Larisa si aceasta varianta a mea nu se supara pentru kilogramele pe care inca le are in plus dupa 3 saptamani de la nastere.

Citeste si: Larisa Udilă a crezut că nu se va recupera după ce a născut: ”Parcă îmi cădea burta”. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, destăinuiri emoționante

Vad tot felul de comentarii rautaciose si nu le inteleg scopul… Nu am motive sa imi ascund corpul in acest moment, trebuie sa inteleaga fiecare dintre noi ca este firesc sa aratam si asa dupa ce luam 30 de kg in sarcina!”, a fost mesajul postat de Larisa Udilă pe rețelele de socializare în urmă cu ceva timp.