Cât de mult s-a schimbat Munti, câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezonul 6. A slăbit aproape 100 de kilograme și și-a tatuaj corpul

Nunti, pe numele său întreg Mihai Munteanu, este unul dintre cei mai carismatici concurenți ai emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 6. Aceasta a reușit prin talentul său, dar și prin energia sa, să câștige concursul culinar și premiul de 30.000 de euro, cel mai râvnit premiu al pasionațiilor de gastronomie.

Munti a slăbit aproape 100 de kilograme și este plin de tatuaje

Mihai Munteanu, câştigătorul sezonului 6 „Chefi la cuţite”, s-a transformat complet în ultimi trei ani. Aceasta a apelat la o operație de micșorare a stomacului pentru a da kilogramele în plus. Constient de faptul că operația a fost primul pas, a decis să-și schimbe total stilul alimentar și s-a apucat de sport.

În urmă cu aproape doi ani, Munti, asa cum îl strică prietenii, a explicat cum a luat decizia de a-și micșora stomacul, și câte emoții a avut înaintea operației.

„Era normal la un moment dat să fac această operație, mai ales că am avut-o şi pe logodnica mea aproape. Ea şi-a făcut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai dă jos şi acum. Are o mică problemă cu ronţăitul. Ea m-a îndemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am făcut chestia asta. Mi-a fost frică. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap.”, a spus Chef Munti.

Câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezonul 6, a mărturisit că această operație este o șansă la un nou început.

„Nu înţeleg lumea care-şi face operaţie şi se apucă să bage… eu mă văd pe mine acum. Nu mai pot mânca. 20 de zile după operaţie ai dietă. Nu ai cum să bagi în tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzaţie de foame. Doctorul mi-a zis că trebuie să ajung la 85 de kilograme”, a mai spus Munti.

Odată cu această transformare radicală a greutății, Munti a dorit să ofere noului aspect un look mai rebel, tatuându-și ambele brațe. În prezent, are propria afacere, o camionetă cu mâncare, Gourmet Street Food, unde servește burgeri.

