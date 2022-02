Cât de mult seamănă Lisa cu tatăl ei, Elvis Presley. Fiica Regelui Rock 'n' Roll-ului a împlinit 54 de ani

In articol:

Lisa Marie Presley are patru copii, din două căsătorii. Prima dată și-a unit destinele cu Danny Keough în anul 1988, însă au divorțat în 1994. Cu acesta, Lisa are doi copii, pe Riley Keough și pe Benjamin Keough.

Cum arată Lisa Presley la 54 de ani

12 ani mai târziu, fiica lui Elvis s-a căsătorit în Japonia cu al patrulea ei soț, Michael Lockwood, cu care are două fete gemenele Finley Aaron Love și Harper Vivienne Ann. Din nefericire, singurul său băiat a murit, după ce s-a împușcat.

Unicul copil al lui Elvis și Priscilla Presley a împlinit 54 de ani pe 1 februarie. Lisa Marie Presley a fost căsătorită de patru ori, iar printre soții ei s-au numărat Michael Jackson și Nicolas Cage. Femeia a crescut locuind în Memphis, cu Elvis, dar şi în Beverly Hills, Los Angeles, cu mama ei.



Lisa Marie și fiul său [Sursa foto: https://www.instagram.com/lisampresley/]

În ziua de astăzi, fiica celebrului cântăreț este de nerecunoscut. Nu și-a făcut abonament la cabinetul esteticienilor, însă a adunat un număr considerabil de kilograme.

Lisa Marie i-a semănat mult mamei sale, amândouă remarcându-se prin frumusețe și stil, dar acum înfățișările lor s-au schimbat și nu mai sunt atât de recunoscute în spațiul public.

Lisa seamănă enorm de mult cu tatăl ei, Elvis Presley

Lisa Marie își adora tatăl, care o lua cu el la concerte. A început să cânte de mică, dar copilăria i-a fost marcată de destinul tragic al tatălui ei. Era adolescentă şi, pe fondul depresiei provocate de moartea lui Elvis, a început să consume droguri. La 18 ani, ea a realizat că trebuie să facă ceva cu viaţa ei şi a renunţat la droguri, concentrându-se pe cariera muzicală.

La comemorarea a 20 de ani de la moartea tatălui ei, Lisa a cântat pentru prima oară în public, realizând un mixaj al vocii ei cu vocea lui Elvis, pe melodia "Don't Cry Daddy". Apoi a început să lucreze la primul ei album. După cinci ani de lucru, a lansat "To Whom It May Concern".



Lisa este unicul copil al celebrului cântăreț [Sursa foto: https://www.instagram.com/lisampresley/]

Deși este o femeie adorată de către apropiați și oamenii care au fost fani înfocați ai tatălui său, vedeta a trecut prin experiențe traumatizante, care și-au lăsat amprenta asupra aspectului și sănătății ei. Ultima experiență prin care a trecut a fost moartea singurului nepot al lui Elvis Presley. Cei doi semănau izbitor.



"Are inima frântă, neconsolată, şi mai mult decât devastată, dar încearcă să rămână puternică pentru gemenele în vârstă de 11 ani şi fiica ei mai mare, Riley. Îl adora pe băiat. Era iubirea vieţii ei", a declarat managerul Lisei Marie Presley.

Lisa Marie și Benjamin erau atât de apropiați, încât în 2009 și-au făcut tatuaje-pereche. În 2012, ea a compus piesa "Storm And Grace" despre fiul ei.







