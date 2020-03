Cand se termina izolarea in Romania? Cand vor iesi din casa romanii dupa carantina de coronavirus? Acestea sunt intrebarile pe care ni le punem toti in aceasta perioada tulbure.

Cat mai dureaza izolarea? Doctorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Bucuresti, a raspuns la intrebarea de pe buzele si din mintea tuturor.

Cat mai dureaza izolarea in Romania? Cand vor putea iesi din casa romanii dupa carantina de coronavirus

In plina pandemie de COVID-19, Streinu Cercel sustine ca e nevoie de o perioada de izolare de aproximativ 10 saptamani.

a declarat medicul Adrian Streinu-Cercel in emisiunea lui Marius Tuca.

"S-ar putea relua activitatea in Romania la inceputul lunii iunie?", a fost intrebat managerul spitalului Matei Bals. "Categoric", a raspuns Streinu-Cercel.

Noul coronavirus se ascunde in particulele de praf

Managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti a explicat ca noul coronavirus se regaseste in particulele de praf.

"Acest virus parsiv se ascunde in praf. De aceea, am rugat pe toata lumea, toate autoritatile locale, sa iasa sa spele bine strazile, gardurile, parcurile, pentru ca acolo se gaseste virusul", a explicat Adrian Streinu-Cercel intr-o interventie in direct la Antena 3.

COVID-19 este un virus extrem de contagios care se transmite in special pe cale aeriana. Persoanele contaminate cu coronavirus il pot da mai departe prin picaturi de lichid care se elimina prin tuse, stranut sau vorbit si care apoi intra in contact cu mainile, ochii, mucoasa nazala sau orala, sustin specialistii.