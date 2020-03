Sursa Foto: InquamPhotos/George Călin

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea luni, 30 martie a.c., ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.

La şedinţă va participa Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Finanțelor Publice, Vasile Cîțu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode.

Citeste si: Președintele Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră! Noi restricții începând de mâine: „Carantină totală în România”

La finalul ședinței, Președintele României va susține o declarație de presă.

Ordonanta militara nr. 4, text integral. Noi reguli pentru persoanele cu varste peste 65 de ani

Noile masuri anuntate de autoritati. Ordonanta militara 4 text integral. Care sunt regulile

Ordonanta militara nr. 4 privind masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus a fost adoptata duminica, 29 martie 2020. Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat care sunt noile masuri din Ordonanta militara 4 in timpul carantinei totale pentru COVID-19. Ordonanta militara intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Citeste si: Atentie, Români! Ministrul de interne Marcel Vela anunță noi restricții! Intră aici să urmărești totul LIVE

Ordonanta militara 4 prevede modificari in privinta intervalelor orare in care pot iesi din casa persoanele cu varste peste 65 de ani. Romanii care au peste 65 de ani pot parasi locuintaprogramari la medic, analize, tratamente. De asemenea, persoanele varstnice pot iesi din casa si s. In acest caz, nu trebuie completata o declaratie pe proprie raspundere.

Citeşte continuarea aici