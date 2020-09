Jorge are o fetita cu Alina Laufer[Sursa foto: Facebook]

Jorge este un tată fericit, din prima sa căsătorie, cu Alina Laufer, are o fetiță, iar din a doua cu Ramona, are un băiețel, David. Deși Karina este crescută de mama ei, Jorge a mărturist mereu că are o relație extrem de apropiată cu fiica sa. De altfel, o perioadă Alina și soțul ei, Ilan Laufer au locuit în America, și logic, și Karina a fost cu ei, fetița studiind pentru o vreme la o școală de acolo. Jorge a povestit la acel moment că despărțirea a fost foarte grea. Însă, acum familia Laufer s-a întors în România, iar artistul petrece timpul cu fiica sa de câte ori are ocazia. (VEZI si Jorge despre durerea pierderii tatălui său)

Jorge are doi copii: o fată și un băiat[Sursa foto: Facebook]

Ilan Laufer, actualul soț al fostei soții a lui Jorge, candidează la Primăria Capitalei, iar în declarația lui de avere apare și George Papagheorghe, așa cum îl cheamă de fapt pe Jorge. Artistul este trecut la capitolul venituri ale familiei. Jorge plătește pentru Karina o pensie alimentară de 18.000 de lei, ceea ce înseamnă 1.500 de lei pe lună.

Alina Laufer, Ilan Laufer si Karina, în momentul în care Alina a anunțat că e însărcinată[Sursa foto: Facebook]

Alina Laufer, fosta soție a lui Jorge, este însărcinată

După mai mulți ani în care s-a chinuit să rămână însărcinată, Alina Laufer este acum fericită. (VEZI si cum arata acum Alina Laufer, insarcinata in 3 luni)

Ea și-a anunțat soțul chiar de ziua lui că este însărcinată. ”În această dimineață am aflat că soția mea, Alina, este însărcinată, chiar de ziua mea și de ziua în care îmi depun candidatura pentru funcția de Primar General al Capitalei. Nu am primit niciodată în viață asemenea cadouri, cu atât mai puțin chiar de ziua mea de naștere. Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor și voluntarilor pentru un “fantastic job” cum ar zice Trump…”, a scris Ilan Laufer pe pagina sa de socializare pe 16 august.