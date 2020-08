Jorge, povestea incredibilă din noaptea nunții! Soția lui a leșinat

Jorge, alături de soția Ramona și copiii[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Jorge și soția Ramona au sărbătorit astăzi, 19 august, 7 ani de la căsătorie. Jorge, în felul său glumeț, a decis să sărbătorească acest eveniment împărtășind cu fanii lui o întâmplare amuzantă care a avut loc chiar în noaptea nunții!

Pe pagina sa de Instagram, Jorge a postat o fotografie cu soția și copiii, urmată de un mesaj care a provocat multe reacții.

”Aseara am sarbatorit 7 ani de cand a lesinat in biserica...da...asta e amintirea de la nunta. 😀. Toata lumea panicata ca mireasa a lesinat in timpul dansului lui Isaia (acea hora unde se inconjoara masa).”

Jorge a povestit în continuare cine a fost acolo pentru soția lui, care a leșinat. Cântărețul a povestit cum nașul lor a reușit să o salveze de la o posibilă lovitură, prinzând-o imediat ce a căzut.

”Nasul,Sîrbu Cristian, a fost pe faza si a prins-o, ce-i drept era pe partea lui. Dupa cateva palme am decis sa arunc cu sticla de apa peste fata iar reactia sotiei a fost: “Machiajul!...Nu puteai sa-mi dai cateva palme?” La care eu: “Crede-ma ca am dat destule dar nimic” am profitat la maxim de situatie.

Seara terminandu-se cu multa veselie, dans si bautura iar noi legati intr-o cununie la care nici noi doi nu ne asteptam.”

Jorge povestește amintiri frumoase, după ce a suferit cumplit pe timpul pandemiei

Pe perioada carantinei, impusă în urma apariției pandemiei de COVID-19, Jorge a suferit enorm pentru că nu i-a putut fi alături fetiței sale, rămasă in SUA. Acesta, alături de familie, aveau programată o vacanță în state în luna iulie, însă din cauza pandemiei globale au fost nevoiți să renunțe la ea. Tot din cauza pandemiei, părinții au decis să anuleze întoarcerea din State în România a Karinei, fiicei lor, pentru siguranța ei.

„Am anulat venirea Karinei din luna martie anul acesta încă dinainte de a se închide granițele cu SUA, tocmai pentru a o proteja. Îmi lipsesc întâlnirile cu Karina.”, a fost mesajul lui Jorge.