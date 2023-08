Cât s-a îngrășat Andra Volos în timpul sarcinii: "Multă lume m-a speriat". Sexy mămica a dezvăluit că Lele are mai multe pofte ca ea | EXCLUSIV

In articol:

Au trecut șase luni de la momentul în care Andra Volos și Lele au aflat că vor fi părinți. Sexy bruneta urmează să devină mămică pentru prima oară și se bucură de fiecare moment.

Recent, vedeta a apărut la un eveniment cu burtica la vedere și a fost cât se poate de sexy.

Iubita lui Lele nu a avut probleme în timpul sarcinii. Deși multă lume a speriat-o cu privire la micile probleme sau stări de disconfort ce pot apărea pe parcursul acestei frumoase perioade, vedeta și-a păstrat calmul și mărturisește că nu a avut pofte și nici stări de rău.

Andra Volos nu s-a îngrășat prea mult în timpul sarcinii și a preferat să își păstreze regimul sănătos de viață. Cel care are pofte ar fi mai mult Lele, artistul dorindu-și uneori să mănânce și în miezul nopții. Frumoasa mămică a vorbit, în exclusivitate la WOWnews, despre primele șase luni de sarcină:

Cât s-a îngrășat Andra Volos în timpul sarcinii

Andra Volos traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața ei. Frumoasa vedetă urmează să devină mămică și a aflat deja sexul bebelușului. Până acum, Andra nu a avut pofte, însă mărturisește că cel care ar vrea să mănânce pe la miezul nopții este chiar Lele.

"Nu am pofte și nici nu am avut niciodată. Nu cred în chestia asta. Eu am avut pofte normale și înainte să fiu însărcinată, dar nu simt că s-a schimbat nimic. Multă lume m-a speriat că e greu să fii gravidă, să respiri, e greu cu poftele, dar la mine nu s-a întâmplat absolut nimic.

Nici pofte, el a luat chestia asta cu poftele. La trei – patru dimineața șaorma de exemplu", a povestit Andra Volos, la WOWnews.

Vedeta arată beton și a întors toate privirile la botezul băiețelului Marinelei Mavrodin. Andra Volos a dezvăluit, în exclusivitate, câte kilograme a luat în timpul sarcinii, până în prezent.

"Am luat 7 sau 8 kilograme în șase luni. Doctorița mi-a spus că ar trebui să iau cam 1.5 kilograme sau 2 kilograme la lună. Dacă era să iau două kilograme, ar fi fost 12 kilograme acum, dar este ok. Mănânc sănătos și nu am nicio treabă cu această chestie. Pot să pun și 50 de kilograme că apoi le dau jos.

Sunt și ambițioasă și tânără deci slăbesc mai ușor. Se pare că nu am pus atât de mult, șapte kilograme în șase luni eu cred că este ok. De acum începe nebunia, am auzit că după șase luni începi să pui mai mult", a dezvăluit sexy mămica.

Cum se simte Andra Volos, însărcinată în 6 luni

Vedeta ar merge oricând să o vadă pe micuța la ecograf. Sinceră ca întotdeauna, Andra a dezvăluit că niciodată nu a făcut atât de multe analize cum s-a întâmplat în perioada sarcinii.

"Am făcut foarte multe analize în aceste șase luni. În viața mea nu am făcut atât de multe analize. Făceam ecografii în fiecare săptămână pentru vă voiam să o văd. Eu am și o fobie de ace, dar ca fata mea să fie bine fac orice.(...) Sunt dăți în care Lele nu este prezent la analize pentru că așa cum bine știi, el cântă absolut în fiecare zi, dar mai programez și după el pentru că îi știu programul și atunci mai vorbesc cu doctorița și poate mai mergem în weekend.

Când nu este prezent îi fac video-uri și cu mine uneori mai vin soacra, nașa fetei, sora mea, mai vin prietenele mele. Nu merg niciodată singură", a mai precizat ea.

