Cătălin Bordea și soția lui au fost infectați cu virusul COVID-19! Primele declarații după ce au reușit să se vindece: "N-am mai trăit niciodată așa ceva..."

Catalin Bordea si Livia

Primele declarații date de Cătălin Bordea, după ce a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19. Alături de el, se pare că și soția lui a fost infectată cu virusul provenit din China.

Cătălin Bordea, depistat pozitiv cu noul coronavirus

In articol:

Cătălin Bordea a povestit despre ultima sa experiență interesantă, faptul că a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Bărbatul și soția lui, Livia, au fost testați și au iești pozitvi, după ce Dan Capatos i-a recomandat invitatului său să meargă să își facă testul, după ce a avut temperatură. Totodată, se pare că iubita lui Cătălin și-a pierdut gustul și mirosul, în schimb, comediantul a avut dureri mari de mușchi și o stare de somnolență.

'Am luat pentru mine, am împărțit cu nevasta-mea. Acum sunt bine, eu sunt bine de vreo săptămână. Am avut cam 5 zile nasoale. O sfârșeală incredibilă, n-am mai trăit niciodată în viața mea așa ceva, pur și simplu îți vine să dormi. Eu am dezvoltat o senzație ca și cum (…) am experimentat bătrânețea. Sfârșeala pe care o avea bunicul meu că îl dureau oasele. Mă dureau oasele, mușchii. Eu am avut formă ușoară, dar nici forma ușoară nu e (…) Și sfârșeala de îți vine să dormi…ia-mă doamne. Psihic e nasol pentru că nu știi cu ce simptome te trezești a doua zi', a povestit el.

Catalin Bordea si Livia

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Bordea a mai vorbit despre faptul că după 7 zile și-a revenit din starea aceasta și că începusese să se simtă din ce în ce mai bine.

„Nu dispar celelalte, eu n-am trecut.. Livia a rămas fără gust și miros, eu n-am rămas. Am putut să fac câteva chestii prin casă pe care n-am putut să le fac în toți anii de relație, pentru că ea a rămas fără miros. Ea nu știe (…) Am avut trei zile de glorie. Dar asta e senzația nasoală psihic, te culci și te trezești cu altceva și altceva, am avut dureri de cap, sfârșeala, febra musculară, febra aia o oră, că așa m-am hotărât să mă duc să mă testez. Poftă de mâncare zero, chestii de genul ăsta. Dar sfârșeala aia, oboseala aia nasoală, îți vine să dormi încontinuu. Dar mie după 7 zile, mi-am revenit, flotări în casă. Livia începuse cu sfârșeala în a șaptea zi (…) O să mă duc să-mi fac aia de anticorpi, că vreau să donez plasmă. ', a mai spus Bordea.

Cătălin Bordea, mesaj pentru tineri

De asemenea, comediantul a mai avut de transmis un mesaj tinerilor. Acesta le recomandă să nu se aventureze prea tare, pentru că nu vor știi niciodată de unde pot contacta virusul.

Catalin Bordea si Livia, sotia lui

„Vreau să transmit un mesaj, în special pentru tineri: nu-i de joacă. Nu forțați petrecerile aiurea, o să vină vremea și de petreceri, nu știi (…) eu am fost omul care s-a ferit de treaba asta, spectacole cu distanțare, eu sunt antisocial, mă duc la sală cu mască. O dată un podcast, niște prieteni care nici ei nu știau că au…de aia în spații închise se poartă mască. Am ieșit de acolo toți..pozitiv, pozitiv. Doamne ajută că am avut forma ușoară', a spus el.

sursa VIVA