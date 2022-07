Cătălin Botezatu a dezvăluit secretul care îl ajută să se mențină într-o formă de invidiat la 55 de ani! Mănâncă în fiecare zi acest aliment: „Mănânc foarte multe”

In articol:

Cătălin Botezatu este într-o formă maximă la 55 de ani. Creatorul de modă a avut parte de experiențe neplăcute care l-au determinat să adopte un stil de viață cât mai sănătos. Și-a dat seama că sănătatea este cel mai important lucru în momentul în care a fost la pun pas de a-și pierde viața, iar de atunci a început să elimine o serie

de alimente din meniul său de zi cu zi.

Cătălin Botezatu încă este unul dintre cei mai râvniți burlaci din țara noastră. A ajuns la vârsta de 55 de ani cu ideea bine înrădăcinată că fără sănătate nu este nimic posibil, așa că se străduiește să-și mențină cât de mult cu putință o stare de bine.

Cătălin Botezatu are un meniu special

Cătălin Botezatu pune foarte mare accent pe un stil de viață sănătos. Alimentația este foarte importantă, așa că nu se abate de la regulile pe care și le-a stabilit. Creatorul de modă a renunțat la câteva alimente pe care, acum ceva timp, le consuma constant și se pare că se simte din ce în ce mai bine.

Mai exact, a scos din alimentația sa carnea, grăsimile, prăjiturile și pâinea. Tot ceea ce consumă din categoria carne este peștele alb, însă în cantități moderate. În schimb, Cătălin Botezatu a început să consume în pricipal legume.

„Am un meniu special acum pentru că vreau să fiu sănătos și atunci mi-am dat seama că nu trebuie să mai mănânc că un animal, tot felul de animale. Am început vara prin a mânca fără carne, totul fără carne, din când în când puțin pește alb, fără grăsimi, fără prăjituri, ceea ce e groaznic, fără pâine, din când în când puțină focaccia așa de gust. Mănânc foarte multe legume, risotto de toate felurile, folosesc doar ulei de măsline, mănânc salată multă și cam atât”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru click.ro

Cătălin Botezatu a ajuns la spital recent

Cu numai câteva zile în urmă, Cătălin Botezatu a ajuns la spital după ce a simțit o durere foarte mare de stomac. În acel moment, creatorul de modă nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutorul medicilor. Cadrele medicale l-au diagnosticat cu pancreatită acută, așa că este nevoit să țină un regim strict, bazat pe legume și multă apă.

„Cu inima stau bine, am fost ușor bolnav acum vreo lună. Am făcut o mică pancreatită acută, pentru prima oară în viața mea țin regim, că nu țin de obicei regim și sunt disperat de atâta piure, salate, focacia, că asta pot să mănânc, și de apă plată. Adio băuturi alcoolice sau șampanii și prăjituri, asta e, unii sunt norocoși, dar sunt ok. O perioadă mai lungă trebuie să țin regimul, oricum primele două luni sunt mai grele, a trecut o lună”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.ro.