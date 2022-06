Cum a ajuns Cătălin Botezatu să fie victima unui escroc italian? Designer-ul este hotărât să acționeze în instanță: „O să-l dau în judecată”

In articol:

Cătălin Botezatu a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi și pentru a se bucura de un confort financiar, motiv pentru care, atunci când vine vorba de bani, designer-ul este pe cât se poate de corect, fapt pe care îl așteaptă și de la cei din jurul său.

Cu toate acestea, recent, Bote a povestit că a fost victima unui escroc italian, ce l-a enervat la culme. Totul a pornit de la un apartament, pe care Cătălin Botezatu i l-a vândut, însă nu a văzut niciun ban de pe urma imobilului de lux.

Din acest motiv, fiind sătul să mai aștepte după respectiva sumă de bani, designer-ul este decis să-și facă dreptate, așa că va acționa în instanță, dezvăluind că-l va da în judecată pe bărbatul care nu i-a plătit banii pe apartamentul acela.

„ Alții au datorii la mine, unii se fac că uită. Te întâlnești cu mine și te faci că nu îmi datorezi nimic, asta mă enervează. Mai am un escroc de italian care trebuie să-mi dea banii pe un apartament și nici acum nu mi i-a dat. O să-l dau în judecată. ”, a spus Cătălin Botezatu, pentru un post TV.

Cătălin Botezatu vrea să se retragă în Bali

Cătălin Botezatu are planuri mari de viitor și vrea să dea lovitura în afaceri. Celebrul designer, cunoscut atât la noi în țară, cât și peste hotare, a dezvăluit ce are de gând să facă peste câțiva ani buni.

Mai precis, bărbatul ar vrea să se mute definitiv din România și să se stabilească în Bali, acolo unde și-ar dori să construiască un hotel boutique de care să se ocupe personal.

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă. Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru un post TV.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]