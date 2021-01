Cătălin Botezatu, declarații siropoase pentru Bianca Drăgușanu: ”Tot timpul mi-e dor de tine”

In articol:

Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au iubit mult, însă deznodământul n-a fost unul fericit. În ciuda relației amoroase care a fost întrei ei, Bianca și Cătălin au rămas foarte buni prieteni. De fiecare dată când au ocazia, cei doi se distrează copios, semn că se înțeleg foarte bine.

Nu de puține ori, juratul de la ”Bravo, ai stil!” a recunoscut că ține la Bianca Drăgușanu și că mereu va fi lângă ea, orice s-ar întâmpla. Și frumoasa blondină îl consideră un om minunat, dar cel mai important: dragostea vieții ei. Astăzi, în cadrul emisiunii Teo Show, cei doi foști iubiți și-au făcut declarații siropoase, mai în glumă mai în serios.

Cătălin: Tot timpul mi-e dor de tine, tot timpul pot sa te sustin. Tot timpul voi fi alaturi de tine, pana la sfarsitul vietii. Mai stii ce mi-ai spus inainte sa te mariti?

Bianca: Ca orice s-ar intampla si cu oricine ma voi marita, dragostea vietii mele esti tu și noi doi vom sfârși impreuna.

Cătălin: Între noi doi a fost dragoste mare, până te-a luat…

Bianca: În conditiile in care urmează să mă mărit a treia oară, iti promit că tu vei fi unul dintre nasi. Mai am o pereche de nasi.

”Ea stie ca se poate baza pe mine in orice si intr-un final, chiar daca voi fi casatorit cu altcineva, eu o iau. Bianca e creatia mea”,a mai spus Cătălin Botezatu.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu aruncă bomba: ”Mă mărit”

Fosta soție a lui Victor Slav a făcut dezvăluiri senzaționale din viața

personală, mărturisind și faptul că are planuri de nuntă. Bianca Drăgușanu a explicat că se va mărita, la un moment dat, iar a treia oară va fi cu noroc.

”Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a explicat Bianca Drăgușanu.