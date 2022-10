Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce femei i-au marcat viața? A dat cărțile pe față

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai doriți burlaci din România. Celebrul designer a fost în atenția multor doamne și domnișoare, însă nu a fost niciodată atât de copleșit de iubire, încât să pășească în fața altarului.

Vedeta a dezvăluit care au fost femeile care i-au marcat viața, dar si informații despre viața sa amoroasă.

Care sunt femeile care i-au marcat viața lui Cătălin Botezatu?

Cătălin Botezatu a mărturisit care sunt femeile care i-au marcat viața. Celebrul designer a recunoscut că mama sa este femeia care și-a pus amprenta în educația și dezvoltarea sa personală. De asemenea, fostul jurat „Bravo, ai stil!” a precizat că Dana Opșitaru a fost marea lui iubire, dar și femeia care l-a inițiat în viață.

„ Fără doar și poate, mama este cea care și-a pus amprenta în tot ce a însemnat educația, dezvoltarea mea ca om și cea care îmi marchează în continuare viața. Apoi a fost Dana Opșitaru, marea mea iubire și femeia care m-a inițiat în viață. Dar am iubit toate femeile din viața mea cu aceeași intensitate și le păstrez un sertar în inima mea. Am învățat de la toate câte ceva, am petrecut clipe de neuitat, unice.

Însă toate femeile din viața mea mi-au marcat cu precădere viața emoțională, nu pot spune că mi-au marcat parcursul profesional. Admir foarte multe femei din România, de succes, însă nu pot spune că una mi-a marcat viața cu adevărat.”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Revista Viva!

Cătălin Botezatu este de părere că iubirea dintre doi oameni nu stă într-un act la o primărie și se poate conviețui în armonie așa cum își dorește oricine. De asemenea, vedeta a declarat că nimeni nu ar trebui să judece viața altcuiva, indiferent că își dorește să întemeieze o familie sau nu.

„ Nu cred că se mai pune problema să fii catalogat în acești termeni în 2022. Văd în jurul meu familii care trăiesc într-un compromis, chiar și cele cu copii. Nu cred că doi oameni care se iubesc nu pot trăi împreună până la moarte fără a avea un act la o primărie. Poți trăi în armonie așa cum îți dorești. Este o chestiune de opțiune personală modul în care fiecare decide să își trăiască viața, dacă decide să își întemeieze sau nu o familie, și nimeni nu ar mai trebui să judece astfel de alegeri.”, a declarat Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Ce se întâmplă în viața sentimentală a lui Cătălin Botezatu?

Fostul jurat „Bravo, ai stil!” a mărturisit că nu are timp de relații, întrucât a ales să se focuseze pe muncă și carieră decât pe iubite și relații.

„ Haos. Este o perioadă destul de aglomerată, am ales de mult drumul bătătorit al muncii și al carierei și nu mai am timp de relații, de iubire. Sunt într-un carusel profesional și nu știu ce să fac, dacă să mă opresc o secundă să mă gândesc la mine sau să continui ceea ce îmi aduce niște satisfacții extraordinare. Este greu să alegi între o carieră fulminantă și o viață liniștită.”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu se pregătește pentru câteva proiecte în perioada ce urmează

Vedeta a dezvăluit că nu suportă să stea degeaba, astfel, pregătește câteva proiecte, legate de fashion, desigur. Cătălin Botezatu are prezentări de modă în țară și peste hotare și se gândește dacă va accepta să se implice și într-un proiect de televiziune.

“Majoritatea sunt legate de fashion. Am câteva prezentări în țară, apoi voi avea show-uri la Dubai, la Abu Dhabi și Geneva. Am început să lucrez la cele două colecții pentru Paris Fashion Week și New York Fashion Week. Am și un proiect de televiziune, însă mă gândesc dacă voi avea timp să mă implic, având în vedere și proiectele imobiliare pe care le desfășor.”, a adăugat celebrul designer.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]