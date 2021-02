Cătălin Botezatu, la un pas de diabet? Designerul a ajuns din nou pe mâinile medicilor: „Așa este, am fost în Turcia pentru un set de analize și…”

In articol:

După ce în anul 2019 Cătălin Botezatu a suportat patru operații dificile și a dezvoltat probleme cardiace, deisgnerul a ajuns din nou față în față cu medicii din Turcia, acolo unde își tratează deseori problemele medicale. Însoțit de Eva Pavel, consilierul medical care îi este alături designer-ului la fiecare pas, și-a făcut un nou set de analize.

Cătălin Botezatu nu a ascultat sfaturl de a evita produsele cu zahăr, însă în urma rezultatelor celor mai recente investigații, a aflat că va fi obligat să facă o schimbare în ceea ce privește alimentația lui. Altfel, ar putea avea noi probleme de sănătate, cum ar fi diabetul.

”Așa este, am făcut o scurtă călătorie în Turcia, zilele trecute, pentru a-mi face un nou set de analize. Toate au ieșit bine! Singurul lucru mai puțin plăcut în urma acestei vizite e faptul că medicii mi-au interzis să mai mănânc dulciuri. Eva mi-a tot spus de-a lungul timpul că ar fi bine să renunț la produsele care au zahăr, că nu-mi fac bine, dar n-am ascultat-o. Acum sper să pot să le elimin complet și să am o alimentație echilibrată”, a spus Cătălin Botezatu, juratul emisiunii Bravo, ai stil! Celebrieies, conform Ciao.

Cătălin Botezatu, la un pas de moarte în urmă cu mai bine de un an

La începutul anului 2020, Cătălin Botezatu recunoștea că a fost la un pas de moarte după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. Atunci a fost operat de patru ori și a fost nevoit să facă și chimioterapie.

”Am trecut razant, dar razant, pe lângă cea de care ne temem cu toții, dar care, la urma urmei, face parte din acest circuit al existenței noastre, moartea.

Așadar, mi-a fost greu, pentru că nu este ușor să afli dintr-odată – spun dintr-odată, pentru că eu sunt un om care se controlează permanent, aș spune că sunt obsedat de analize, și de analize amănunțite – că am cancer. Stai liniștit așa și, dintr-odată, te trezești că, în urma unei simple analize și a unui simplu apendic inflamat, afli că ai o tumoare de natură cancerigenă, ai cancer. Efectiv, în momentul acela, poate alți oameni ar fi reacționat negativ, ar fi plâns, ar fi urlat.

Eu doar am întrebat: „Care e următorul pas? Pentru că eu cred că, în astfel de momente, oamenii trebuie să fie pozitivi și să găsească soluții. Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu”, a povestit Cătălin Botezatu în Viva, în urmă cu mai bine de un an.