Momentul care încă o macină pe Mariana Ionescu Căpitănescu! Ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian nu îi dă pace: „Să rămână pentru posteritate” | EXCLUSIV

Mariana Căpitănescu și Petrică Mîțu Stoian au fost prieteni foarte apropiați și au împărțit mulți ani la rând aceleași scene.

Mariana Căpitănescu: „A fost ca un fulger ce s-a întâmplat...ne lipsește spiritul lui!”

Cântăreața recunoaște că îi simte mult lipsa maestrului Stoian și că nu își poate scoate din minte ultima amintire împreună înainte de un spectacol la care au cântat cu mai mulți colegi de breaslă.

Artista a fost foarte emoționată când a ascultat tributul adus de Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al lui Petrică Mîțu Stoian și foarte apropiat și de Mariana Căpitănescu, maestrului trecut în neființă. Locurile natale ale lui Stoian, filmate în videoclip, și versurile scrise din inimă au fost, în opinia Marianei Căpitănescu, pe sufletul tuturor celor care au avut onoarea de se numi prieteni ai lui Petrică Mîțu Stoian.

„Este exact pe stilul în care compune Costică. Noi mergem pe același drum de la începutul carierei artistice. Ne-am lansat în 1991 împreună. Cântecul despre Petrică este emoționant! Se îmbină atât de frumos versurile cu melodia și a făcut totul original, în sensul că a mers acolo, pe unde l-au purtat pașii pe Petrică. A mers acolo, la Cerna, a filmat pe malul râului...asta înseamnă autenticitate!”, a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru WOWbiz.ro.

A trecut aproape jumătate de an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian și amintirea lui este încă foarte vie în mințile și inimile apropiaților. Mariana Căpitănescu a fost de mai multe ori să viziteze locul de veci al bunului ei prieten și admite că îi va lipsi mereu calmul molipsitor cu care maestrul aborda fiecare spectacol.

„La Izverna n-am ajunde de când a plecat Petrică la cele veșnice. În schimb, am mers la cimitir de câteva ori. Am fost la parastas, atunci când a fost pomenit el, pentru că am fost colegi în același ansamblu timp de aproape 12 ani. Noi, oltenii, formam o echipă bine sudată. Simt foarte mult lipsa lui din grupul nostru. El era cel degajat întotdeauna și ne făcea și pe noi să ne relaxăm înainte de a intra într-un spectacol. A fost ca un fulger ce s-a întâmplat...ne lipsește spiritul lui!”, a mai spus Mariana Căpitănescu.

Citeste si: Constantin Enceanu face dezvăluiri emoționante de la filmările pentru piesa dedicată lui Petrică Mîțu Stoian: „Mi se făcea pielea de găină!”| EXCLUSIV

Mariana Căpitănescu: „Am fost la un show cu o săptămână înainte de a dispărea el și stătea relaxat, retras.”

Pentru Petrică Mîțu Stoian, orice concert la care era alături de prietenii lui cei mai buni era ca o sărbătoare în toată regula. Glumeț și dornic să păstreze mereu câte o amintire din culise, Stoian a devenit tot mai tăcut și distant spre finalul vieții. Mariana Căpitănescu își aduce aminte cu exactitate ultimul concert la care au cântat împreună și cât de schimbat părea maestrul față de cum era de obicei.

„Nu-mi vine să cred că vorbesc la trecut! El era pus numai pe glume. Când mă întâlneam cu el, zicea <<Hai să facem o fotografie, să rămână pentru posteritate, înainte de a intra în scenă!>> În ultima vreme intrase și într-o formă de tristețe. Era puțin abătut. Nu știu dacă presimțea dacă vine ceva rău spre el, dar așa îl percepeam în ultimul timp. Am fost la un show cu o săptămână înainte de a dispărea el și noi ne agitam, să repetăm momentul, aveam toți câteva cântece legate…el stătea relaxat, retras. <<Cântați voi! Faceți voi ce doriți, că eu o să mă descurc!>> Parcă mi se părea că este retras din agitație”, a povestit Mariana Căpitănescu pentru WOWbiz.ro.