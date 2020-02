Cătălin, interesat de o altă fată de la Puterea dragostei

Puterea dragostei" />

Atunci când a intrat în casa de la Puterea dragstei, Cătălin era cel mai interesat de Ella. După mai multe discuții acide, se pare că cei doi au ajuns să fie rivali. Cătălin nici nu mai vrea să audă de Ella după ce i-a dat block pe Instagram.

„Nu e o atitudine ok față de mine având în vedere că eu am avut o atitudine ok față de ea”, a declarat Cătălin.

l-a atacat Ella.

Disucțiile dintre cei doi au început să fie din ce în ce mai tensionate. „Nu ne înțelegem nici măcar ca și prieteni”, i-a spus Ella lui Cătălin. După care, el s-a enervat.

„Nu mai vreau să-mi fac dușmani în casă” , a mărturisit Cătălin. „Ți-ai făcut deja”, i-a mărturisit bruneta.

Cătălin a uitat-o pe Ella și a pus ochii pe Berna

Auzind întreaga discuție, Mariana a declarat că lui Cătălin i-ar plăcea de Berna acum.

„Cred că îi place de Berna. Pentru că nu-i merge cu Ella a pus ochii pe Berna”, a declarat Mariana.

Întrebat de Livian dacă îl interesează vreo fată, el a răspuns că nu: „În momentul de față nu mă interesează o fată anume, dar nu pot să zic că dacă vine acum o fată nu o sa vorbesc cu ea".