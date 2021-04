Faimoșii câștigă o super recompensă la Survivor România. Sorin Pușcașu, amenințări fără perdea la adresa sălbaticilor: „A venit momentul să fac și eu!”

In articol:

Primul meci al săptămânii la Survivor România a fost câștigat de Faimoși. Victoria a fost adjudecată în proba de ștafetă, iar echipa roșie s-a impus în cele din urmă cu scorul de 10-9.

Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România

În proba de ștafetă s-au confruntat Elena Marin și Cosmin Stanciu de la Faimoși și Vera Miron, alături de Marius Crăciun, de la Războinici.

Echipa roșie a învins și se bucură de o super recompensă la Survivor România. Faimoșii au ocazia să se plimbe cu mașinuțe Buggy în Dominicană și să ia masa la un restaurant.

Cosmin Stanciu: Sunt foarte bucuros, am intrat de patru ori. Am avut emoții, dar nu era o presiune atât de mare. Foarte bucuros că mergem să mâncăm la restaurant. Sunt mândru de noi ca echipă.

Elena Marin: Sunt fericită că am câștigat, nu am adus două puncte.

Mă frustrez pentru că știu că nu mă concentrez la final. Mulțumesc echipei că a avut încredere în mine. Mergem și ne distrăm.

Culiță Sterp: Sunt mândru de echipa asta, atunci când unul are o zi proastă vine altul care are o zi bună. Ne completăm perfect. Îmi cer scuze Elenei dacă am supărat-o astăzi.

Sorin Pușcașu și Zanni, ceartă monstru la Survivor România

După ce Faimoșii și-au adjudecat victoria, între Zannidache și Sorin Pușcașu a avut loc un schimb de replici acide.

Cei doi își reproșează reciproc că fac glume proaste și vorbesc urât.

Zanni: Mie mi-a plăcut mereu glumele lui sorin. Era fun și adrenalină, dar a început să exagereze puțin și văd că are o răutate în el când vorbește cu noi. Nu-i stă bine, nu vreau să-l văd așa. Nu-l văd bine așa cu atitudinea asta. Oricând vreau eu fac mișto de cine vreau eu.

Sorin Pușcașu: Mie mi se pare o mai mare lipsă de respect din parte lor. De când nu e Jador pe lângă ei, cineva trebuie să-i ia locul. Atunci când făc glume proaste este lipsă de respect, noi nu facem așa ceva. Este deranjant. Își permit chestiile astea pentru că nu le-am făcut ca ei, dar a venit momentul să o fac eu.

Razboinicii pierd la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

Războinicii, dezamăgiți că au pierdut recompensa la Survivor România

Concurenții din echipa albastră încep săptămâna cu o înfrângere la Survivor România. Marius Crăciun se învinovățește că nu a adus punctul victoriei pentru Războinici.

„Sunt foarte supărat că n-am adus victoria pentru echipă, m-aș fi bucurat. E prima ștafetă la care particip la final și nu aduc. Mă bucur că am putut reveni la 9-9 și asta arată că oricât de jos suntem ne putem ridica oricând. Aici a fost vina mea că nu am câștigat”, a declarat Marius Crăciun.

Vera Miron: Îmi rău că nu am adus punctul final. Sunt dezamăgită de mine și sper să trecem și peste următorul joc cu bine. Am ridicat scorul de la 9-6, sunt mândră de echipa mea și mergem cu fruntea sus mai departe.