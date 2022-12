Cătălin Scărlătescu a ajuns de urgență la spital! Care este starea celebrului chef în aceste momente?

In articol:

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bucătari din România. Acesta a ajuns și mai îndrăgit de oameni datorită emisiunii în cadrul căreia este jurat.

De mai bine de un an, bucătarul și Doina Teodoru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri.

Cei doi au participat recent la o altă emisiune de tip concurs în care au fost puși să se descurce în diferite situații limită, fără bani, mâncare sau cazare.

Cătălin Scărlătescu, de urgență la spital

În cursul zilei de astăzi, Cătălin Scărlătescu a ajuns de urgență la spital. Potrivit Spynews, îndrăgitul chef a alunecat și s-a accidentat.

În urma acestui incident, celebrul bucătar s-ar fi ales cu o entorsă, astfel a fost nevoit să meargă la cel mai apropiat spital pentru a primi îngrijirile medicale corespunzătoare. În momentul de față, juratul unui cunoscut show culinar este bine și va reveni cât de curând la activitățile sale zilnice.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, concurenții unei cunoscute emisiuni

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru vor fi concurenți în cadrul unei cunoscute emisiuni de televiziune. Aceștia au participat recent la o altă emisiune de tip concurs în care au fost puși să se descurce în diferite situații limită, fără bani, mâncare sau cazare. Ideea de a deveni concurent în cadrul emisiunii a fost a lui Cătălin Scărlătescu după ce colegul și prietenul său, Sorin Bontea i-a zis că greutățile de care se plângeau foștii concurenți nu ar fi adevărate.

„ Eu am nevoie de un confort. La mine e foarte simplu: apă cală și prosoape moi. În rest, pot să dorm pe jos. Vreo câteva cazări au fost … nu oribile …. Am mai auzit că se văietau (n.r. în alte sezoane), dar mi-a spus Bontea ‘hai, mă, că e vrăjeală’. Am avut o singură cazare spectaculoasă și am avut câteva horor ”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu în cadrul unui podcast.