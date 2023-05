Cătălin Scărlătescu a recunoscut că s-a despărțit de Doina Teodoru: „Nici nu i-am zis pa! Am plecat și am zis că nu mai vreau nimic!” Ce s-a întâmplat când s-au revăzut, după o săptămână în care nu și-au vorbit deloc?

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 2 ani. Cei doi au trecut prin momente de cumpănă la întoarcerea din reality-show-ul din America, astfel că s-a ajuns chiar la o separare de câteva zile, niciunul neștiind ce se petrece cu celălalt.

Cătălin Scărlătescu, adevărul despre despărțirea de Doina Teodoru

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit cum s-au petrecut lucrurile la întoarcerea din emisiunea în care a făcut echipă cu iubita lui. Ei bine, presiunea și oboseala i-au copleșit pe amândoi, astfel că în momentul în care au ajuns în România, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au făcut un gest cu adevărat neașteptat.

Celebrul Chef a recunoscut că a plecat imediat în Vamă și mai apoi în Deltă, fără să îi dea Doinei Teodoru nicio explicație. Acesta a dorit să se descarce de toată energia negativă și încărcătura emoțională dobândită în timpul emisiunii și să se relaxeze în liniște la malul apei.

Fanii au crezut că este de fapt o simplă distanțare, însă adevărul din spatele acestei situații a fost altul.

Cătălin Scărlătescu mărturisește că a fost un fel de despărțire, însă nici el nu știe cu exactitate. În acele momente a simțit nevoia sa se deconecteze și, pur și simplu, să stea și să nu facă nimic după toată experiența din America. Despărțirea a fost una neoficială, întrucât el nu i-a spus nimic iubitei sale atunci când a plecat de acasă.

În același timp, Doina Teodoru a plecat la munte și mai apoi în Bulgaria, timp de aproximativ două săptămâni.

La întoarcerea acasă, în momentul în care s-au revăzut, lucrurile au revenit la normal și s-au comportant ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cătălin Scărlătescu susține că nu este o fire conflictuală, iar în timpul separării nu au existat certuri sau discuții în contradictoriu. Cheful nu înțelege cum doi oameni care se iubesc ajung să se jignească și să se urască, motiv pentru care vedeta, atunci când simte că ceva nu este în regulă, alege să plece.

Cătălin Scărlătescu: Ce separați, mă, nici nu i-am zis pa, mi-am luat geanta și am plecat. Direct în Vamă. M-a întrebat: <Ce faci?> <Nimic>. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nu am aruncat la pești, doar am pus bețele pe poziție și am stat. Și a venit unu cu barca și zice: <Ce faci?> <Stau>. <Păi nu ai aruncat ăla la pești>. <Și ce? Nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau>. A fost crunt rău de tot. A fost ceva fantastic pentru mine, dar aia cu dormitul... Să nu am eu apă caldă și prosop. Pot să dorm la -20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop. Nu pot fără.

Mihai Morar: Și Doina unde a plecat după?

Cătălin Scărlătescu: Doina a plecat la munte și în Bulgaria. Cred că a fost mai mult de o săptămână.

Mihai Morar: Dar nu ați fost în pericol de a vă despărți?

Cătălin Scărlătescu: Eram deja (n.r- despărțiți). Nu auzi că eu am plecat și am zis că nu mai vreau nimic?

Mihai Morar: Erați despărțiți?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu, era o chestie. Eu nu i-am spus. Ce tensiune, nene? Toată presiunea era acolo. Pur și simplu am fugit și în momentul în care ne-am întors amândoi acasă ne-am uitat unul la altul, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Deci am avut nevoie...

Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când ceva nu îmi convine mă întorc și am plecat. Ce să fac cu cearta? E mai ciudat la mine. Eu, de exemplu, nu am niciodată sentimentul de gelozie, nu îl am, s-a extirpat din cap. Nu pot să înțeleg cum unii oameni acum se iubesc de sunt leșinați și dintr-odată încep să se urască. Cum mama naibii să o urăști când ai iubit-o? Eu nu pot să urăsc, nu am cum. Când nu îmi place ceva, m-am întors și am fugit”, a fost conversația dintre cei doi, în cadrul postcastului.

Cătălin Scărlătescu, despre despărțirea de Doina Teodoru, după reîntoarcerea din emisiune [Sursa foto: Instagram]