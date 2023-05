Bursucu, experiență neașteptată cu o fană chiar în noaptea dintre ani! Nu s-a așteptat o secundă la ce a urmat: „A fost foarte șocată. M-a întrebat ce se întâmplă”

In articol:

Bursucu este un prezentator TV foarte admirat de publicul de acasă datorită carismei și interacțiunii pe care o are cu fanii. Vedeta încearcă să fie cât mai apropiat de admiratorii săi păstrând o legătură specială cu aceștia.

Cu toate acestea, în urmă cu mai mult timp, Bursucu și-a dezamăgit o fană după ce a văzut că prezentatorul TV este în același timp și la restaurant, dar și pe micile ecrane prezentând Revelionul.

O admiratoare, dezamăgită de Bursucu chiar de Revelion

Iată cum a gestionat întreaga situație vedeta!

În urmă cu aproximativ 5 ani, Bursucu a întâmpinat o situație destul de dificil de gestionat. Acesta se afla într-un restaurant din Viena, chiar în noaptea de Revelion, iar la televizor era emisiunea “Roata Norocului”. Prezentatorul TV a fost imediat recunoscut de o admiratoare, însă aceasta a rămas șocată întrucât nu îi venea să creadă cum vedeta este și la televizor și în fața ei în același timp.

Bursucu a încercat să îi explice că emisiunea este filmată de dinainte, iar această perioadă este destinată relaxării și odihnei, însă femeia a rămas dezamăgită, moment în care prezentatorul TV a apelat la o improvizație de moment și i-a mărturisit că la TV este, de fapt, fratele lui geamăn.

„Acum vreo patru sau cinci ani am filmat Revelionul la „Roata Norocului”. Eu eram în Viena în noaptea de Revelion într-un restaurant românesc. Ne distram. La un moment dat, pe la vreo 11 noaptea, o doamnă care dansa și care făcuse poze cu mine, s-a întors și m-a văzut la televizor la Kanal D. A fost foarte șocată. M-a întrebat ce se întâmplă. Nu sunt cu ea la restaurant, de ce apar și la televizor?

Nu înțelegea cum de sunt și la restaurant, dar și pe TV. Am încercat să-i explic că Revelionul este filmat. Foarte supărată a fost că nu suntem în direct. Degeaba am încercat să-i zic că noaptea de Revelion este și pentru noi. Ea era indignată că se uita la televizor și credea că petrece cu noi în fiecare an.

I-am distrus femeii viața, ea știa niște lucruri clare. Mi-am dat seama și i-am zis că eu sunt și aici, la restaurant, și acolo, dar la Revelionul de la Kanal D este fratele meu geamăn. Să știi că jumătate a crezut. N-a fost chiar sigură că eu glumesc. Am dezamăgit-o, sunt convins”, a povestit Bursucu, pentru ego.ro.

Bursucu și-a dezamăgit o fană după ce l-a văzut atât la TV, cât și în fața ei în același timp [Sursa foto: Instagram]