Câte clase are Adrian Minune. Cântărețul de manele a renunțat la scoală pentru a face o carieră în muzică

Adrian Minune [Sursa foto: Instagram] 12:57, iun 15, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Adrian Minune este un nume cunoscut în muzica lăutărească românească, cu o carieră de zeci de ani. Cântărețul a descoperit pasiunea pentru muzică la doar șase ani, iar din acest moment a început să cânte la petrecerile școlare.

Câte clase are Adrian Minune, interpretul cu un succes uriaș în muzica lăutărească

Adrian Minune s-a născut la Ștefăneștii de Jos, și a urmat școala generală din Colentina, unde a ieșit în evidență datorită calităților vocale.

Citeste si: Adrian Minune, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” #Cunoscutul interpret de manele va face dezvăluri despre greutățile întâmpinate în drumul lui spre culmile succesului, dar si despre rivalități vechi și noi

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anișori sa descoperit ca am aptitudini muzicale.”, spunea cântărețul în cadrul unui interviu.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Bunicii au fost cei care i-au cumpărat primul instrument musical, acordeonul, și l-au înscris la cursuri musicale. Acesta a fost momentul în care Adrian Minune a început să participe la activitățile muzicale ale școlii.

„Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4 – 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei(Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-a dus la un profesor de muzică D-ul Sfantu, iar mai apoi la Domnul Florian.”, declara Adrian Minune.

Adrian Minune a abandonat școala în clasa a IX-a pentru o carieră în muzică

După finalizarea scolii generale, artistul s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, unde a urmat cursurile pentru câteva luni.

A renunțat la studii înainte de finalizarea clasei a IX-a și a continuat să participle la diverse evenimente. A avut multe colaborări cu mulți lăutari, dar succesul adevărat a venit atunci când a început să colaboreze cu Dan Bursuc. Acesta i-a devenit impresar și i-a asigurat concerte în România, dar și peste hotare.

Citeste si: Cine este soția lui Adrian Minune, femeia care îi este alături de 30 de ani

Prima apariție pe scenă ca interpret de manele a fost cu piesa „ Of viața mea ” cântată cu Costi Ioniță, alături de care a devenit cunoscut printre iubitori de manele. După colaborarea productivă, Adrian Minune a urmat o carieră solo iar primul album single,„Tiganii din tiganie”, a devenit hit.