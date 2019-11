Sunt tot aproape 4 luni de când Gheorghe Dincă se află în arest, după ce a fost ridicat de oamenii legii din locuința sa din Caracal, acolo unde susține că le-a dus atât pe Luiza Melencu în aprilie, cât și pe Alexandra Măceșanu, la finalul lunii iulie, și unde spune că le-ar fi și omorât pe cele două tinere.

În cele 4 luni de anchetă, procurorii DIICOT au strâns numeroase probe. O parte din dosar, 7 volume mai exact, a fost depus în instanță, iar procesul lui Gheorghe Dincă ar putea începe în curând.

Dar, se pare, conform unor informații, citate de media, că în total, procurorii au 15 dosare cu probe, declarații și informații în cazul Caracal.

Citeste si: Detaliile tragice ale morții Alexandrei Măceșanu. Gheorghe Dincă: ”Am observat că mişca un picior ca un spasm. Mi-am dat seama că este posibil să fi murit”

Citeste si: Avocata familiei Melencu, declarații stupefiante din dosar: ”Îmi dau senzaţia că toată afacerea se cunoştea dinainte”

Mama Luizei Melencu a mers săptămâna trecută la DIICOT unde a parcurs timp de 9 ore o parte din dosarul dispariției fiicei sale. Mama Luizei a vrut să știe care sunt probele care s-au strâns la dosar până la această oră, dar și ce se întâmplă cu raportul de la FBI. La ieșirea din sediul DIICOT, Monica Melencu a declarat că, din punctul ei de vedere, nu există probe că fetele ar fi fost ucise.

”Eu nu am văzut o probă că cele două fete au fost ucise. Doar declarația lui (n.red. a lui Gheorghe Dincă). Alte declarații sunt contradictorii, și ale familiei. Am citit rând cu rând. Vă garantez că fetele sunt traficate. Nu există dovezi. Am studiat o parte din dosar, o parte e trimis in instanță”, a precizat Monica Melencu, la ieșirea de la DIICOT.