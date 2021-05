Cați ani are Andi Constantin! Află când este născut unul dintre cei mai râvniţi burlaci

In articol:

Cați ani are Andi Constantin! Burlacul a fost ispită la Insula iubirii, dar a participat și la Survivor România în echipa Războinicilor.

Burlacul este o emisiune matrimonială, care constă în găsirea perechii unui burlac din lumea mondenă a României. Primul sezon al serialului a debutat pe 8 iulie 2010, acesta avându-l în postura de burlac pe Cătălin Botezatu.

Cați ani are Andi Constantin!

Andi Constantin a devenit ”burlac”, după ce în trecut a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii. Andi Constantin este bărbatul pentru care luptă 14 de fete în cel mai nou sezon din emisiunea Burlacul. Burlacul este o emisiune care constă în găsirea perechii unui burlac din lumea mondenă a României.

Andi Constantin are 30 de ani și este născut pe 1 Mai 1991 şi este zodia Taur. Burlacul este campion la fitness.

Noul ”burlac” este plin de calități și se descrie ca fiind un om care iubește natura, animalele, dar și tot ce ține de motoare.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spunea Andi Constantin, anul trecut.

Citeste si: Concurente Burlacul 2021! Cine sunt cele 15 de fete care au primit trandafirul de la Andi Constantin

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Andi Constantin mărturisește că nu a avut foarte multe iubite, dar își dorește o relație stabilă și o familie.

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.

Citeste si: A avut loc primul sărut la Burlacul 2021! Cine este misterioasa concurentă pe care Andi Constantin a sărutat-o

Unde s-a filmat emisiunea Burlacul 2021

Filmările pentru emisiunea Burlacul au avut loc în Turcia, dar și în România. Răzvan Fodor, prezentatorul emisiunii, a filmat alături de Andi Constantin și de concurente pe străzile din Istanbul, Turcia.

Filmările pentru noul sezon al show-ului Burlacul au avut loc în Turcia, dar și într-o vilă din Corbeanca.

Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

14 de fete se luptă pentru inima lui Andi Constantin

14 de fete se vor lupta pentru inima ”burlacului”. Candidatele au fost alese în urma unui casting riguros și sunt gata să facă orice pentru a-l cuceri pe Andi Constantin.

„Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi”, a declarat noul ”burlac”

Nou sezon din Burlacul a debutat vineri, 5 martie, de la ora 20:30. În acest sezon al emisiunii vor concura 14 de tinere. Filmările au avut loc în România, dar și în Turcia.

Al treilea episod din Burlacul 2021, va avea loc în vineri de la ora 20:30.