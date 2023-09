In articol:

Chef Sorin Bontea a trecut prin mai multe etape grele, până a reușit să ajungă la nivelul la care este în prezent.

Câți ani are Chef Sorin Bontea

Vezi aici cum a ajuns să lucreze în televiziune.

Sorin Bontea este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. S-a născut pe data de 2 martie 1970, în București și este pasionat de bucătărie, lectură, muzică și pescuit.

La cei 53 de ani, Chef Sorin Bontea poate spune că a trecut prin multe etape ale vieții. Atracția față de gastronomie a fost moștenită de la mama sa, care a lucrat ca bucătar la o grădiniță.

Celebrul bucătar a început să lucreze de la vârsta de 16 ani, la un restaurant din capitală.

„ Am lucrat ca ajutor de bucătar la restaurantul Minion. Aveam 16 ani, iar în prima fază lucram numai dimineața, ca să pot ajunge și la școală.

Am făcut de toate – am cărat marfă, am făcut curat, am curățat cartofi, am făcut maioneză la tel… Pe vremea aia, bucătăria se făcea altfel, nu existau aparate, roboți de bucătărie, trebuia să îți folosești mâinile, că nu gătea nimeni în locul tău”, a povestit Sorin Bontea.

Câți ani are Chef Sorin Bontea. Vezi cum a ajuns celebrul bucătar să lucreze în televiziune [Sursa foto: Instagram Chef Sorin Bontea]

Sorin Bontea are o experiență uimitoare în bucătărie

La începutul carierei sale de bucătar, Sorin Bontea a lucrat pe vase de croazieră. Chiar dacă această etapă a fost dificilă, deoarece a fost departe de persoanele dragi, acesta nu regretă nici o secundă, deoarece a învățat foarte multe despre gastronomie.

„Am lucrat pe vase de croazieră. Unii spun că este rău, alţii spun că este bine, eu zic că am văzut foarte multe, avantajul fiind nu neapărat că înveţi foarte multe în bucătărie, ci că înveţi să fii organizat, înveţi să respecţi reguli, ceea ce în bucătărie este esenţial.

Ideea este că eu am avut un foarte mare avantaj că în orice port m-am dat jos şi am gustat din ce se gătea acolo. Eu zic că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. În plus, am văzut cam tot ce se poate vedea în lumea asta.”, a povestit Sorin Bontea.

Pentru a ajunge la nivelul la care este în prezent, Sorin Bontea a făcut multe sacrificii, a lucrat peste program și a fost prezent în bucătărie de sărbători.

Cum a ajuns Sorin Bontea să lucreze în televiziune

Deși era pasionat de bucătărie și avea deja mulți ani de experiență în domeniu, Sorin Bontea nu se gândea vreodată că meseria lui îl va ajuta să devină celebru. Atunci cînd a aflat că este căutat de cineva de la televiziune, a crezut că este o glumă din partea colegilor,

„Îmi amintesc că eram la restaurant, pregăteam ceva pentru prânz și un coleg a venit să îmi spună că mă caută cineva de la o televiziune.

Eram convins că face mișto de mine, l-am și înjurat și i-am zis să mă lase în pace, că am treabă. S-a dovedit că era adevărat, chiar eram căutat. (râde)

Am fost apoi la un casting, și de aici a început povestea. La început, aveam emoții foarte mari! Ne-au pus tot felul de semne prin platou pentru că nu știam cum să stăm corect și eram mai mult în spatele camerelor decât în fața lor.

La început, când trebuia să le vorbesc concurenților, simțeam cum îmi tremură vocea, mă mai și bâlbâiam puțin”, a spus Sorin Bontea, în cadrul unui interviu.

Chef Sorin Bontea are o familie frumoasă

Sorin Bontea este căsătorit cu soția sa din anul 1994. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, în anul 1989, iar 5 ani mai târziu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi sunt foarte discreți și preferă ca viața privată să rămână departe de lumina reflectoarelor.

„Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas. La prima întâlnire țin minte că i-am dat un trandafir roșu și de atunci îi dăruiesc mereu trandafiri roșii, îi plac foarte mult.

Apoi i-am gătit mâncare chinezească. Aveam 24 de ani eu și 23 de ani nevastă-mea când ne-am căsătorit. Nunta a fost la cantină”, a dezvăluit Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea și soția sa au doi copii, un fiu, pe nume Iulian și o fiică, Miruna.

Surse: viva.ro, libertateapentrufemei.ro