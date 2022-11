In articol:

Câți ani are fiica lui CRBL. Pe lângă succesul de care se bucură în carieră, CRBL are o familie unită și fericită, care îi aduce bucurie zi de zi.

Câți ani are Alessia, fiica lui CRBL

Artistul și soția sa, Elena, au împreună o fetiță frumoasă și foarte talentată, pe nume Alessia. Iată câți ani are Alessia, fiica lui CRBL și care este motivul pentru care soția artistului nu-și mai dorește alți copii!

Fiica lu CRBL se numește Alessia Ecaterina Andreianu și a împlinit de curând 12 ani. Alessia a moștenit pasiunile părinților săi, fiind pasionată de muzică și dans și îi place să experimenteze întotdeauna lucruri noi.

„Îi place să cânte, să danseze, mai nou îi place să filmeze și să își editeze videourile, îi place tot ce ține de unboxing, îi place să citească, experimentează lucruri noi, cum ar fi să învețe să vorbească mandarină. Pot spune că îmi seamănă cumva”, a declarat CRBL, referitor la pasiunile fiicei sale.

CRBL a mărturisit că nu-și face griji cu privire la alegerile pe care le va lua fiica sa în viitor.

Artistul este convins că i-a oferit o educație suficient de bună, încât nu are de ce să se îngrijoreze.

Citeste si: Cine este soția lui CRBL și cum arată. Iată cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

„Nu îmi fac griji ca alți tați de fete. Eu sunt convins că i-am dat o educație suficient de bună Alesiei încât să poată să ia cele mai înțelepte decizii în viață, dar anturajul are întotdeauna ceva de spus și… trebuie să greșească și ea ca să își primească lecțiile. Suntem aproape de ea în tot ceea ce face și o susținem”, a declarat artistul într-un interviu acordat revistei Viva.

Motivul pentru care Elena, soția lui CRBL, nu-și mai dorește copii

Soția lui CRBL a mărturisit că a rămas însărcinată pe când avea doar 22 de ani. Elena și CRBL au trecut printr-o perioadă grea până s-au acomodat cu viața de proaspeți părinți.

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

„A fost un moment șocant pentru noi. Am fost speriați la început, fiindcă nu știam dacă o să ne descurcăm. Nu prea aveam ajutor, pentru că mama mea era la Pitești, iar mama ei, la Chișinău. A fost destul de greu, dar ne-am sudat și mai mult ca familie. Eram pregătiți să facem niște show-uri de dans, să dezvoltăm și mai mult școala de dans, dar… a trebuit să ne adaptăm la situație.

Citeste si: Ce avere are CRBL. Ocupația pe care a avut-o artistul în cei șase ani petrecuți în Spania. „În Marbella sunt chirii de la 500-700 de euro. Dacă vrei casă cum trebuie, vorbim și de sute de mii de euro chirie”

Era foarte greu pentru Elena, avea doar 22 de ani, o vârstă la care trebuie să te distrezi și să aduni experiență, dar a reușit să găsească echilibrul, și de aceea spun că este o eroină. Nu spun că este singura, dar pentru asta am iubit-o și mai mult. Și mie mi-a fost foarte greu să mă împart între familie și concerte, dar am făcut-o cât am putut de bine", a declarat CRBL, într-un interviu pentru viva.ro.

Întrebată dacă își dorește să fie mamă pentru a doua oară, soția lui CRBL a mărturisit că o altă sarcină nu se află pe lista sa de dorințe.

„Nu! Dacă vine, vine, dar să ne gândim noi să facem nu. E bine așa! Are 12 ani Alesia, mai avem șase ani, are liber și ea, și noi! Să bag încă unul să ce, să mai pierd 18 ani?”, a declarat Elena, soția lui CRBL referitor la apariția unui alt copil în viața lor.

Câți ani are fiica lui CRBL. Iată câți ani are Alessia, fiica lui CRBL și care este motivul pentru care soția artistului nu-și mai dorește alți copii! [Sursa foto: Facebook]

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui CRBL

CRBL nu se mândrește doar cu fiica sa, ci și cu Elena, soția sa, cu care are o relație de peste un deceniu. După ce a trecut printr-o căsnicie eșuată, CRBL și-a găsit jumătatea în cel mai neașteptat loc: pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”. Artistul a povestit că și-a cunoscut soția, pe Elena, într-un mod inedit, pe vremea când participa ca dansator la show, iar ea făcea parte din echipa de coregrafi.

CRBL nu a stat prea mult pe gânduri după ce a întâlnit-o pe Elena, ci s-a grăbit să o ceară de soție. „Nu am stat pe gânduri. Când am realizat ce am lângă mine am hotărât să-mi fie alături toată viata”, a spus CRBL, conform viva.ro.

Câți ani are fiica lui CRBL. Iată câți ani are Alessia, fiica lui CRBL și care este motivul pentru care soția artistului nu-și mai dorește alți copii! [Sursa foto: Facebook]

Știind că iubita sa este mare iubitoare de pisici, CRBL a ales să o ceară în căsătorie dăruindu-i o pisicuță care avea la gât un detaliu surpriză: inelul!

„Ce frumos am fost cerută de soţie. Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici… îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit!

Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi… abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul… cu lacrimi de fericire”, a declarat Elena, soția artistului, pentru sursa mai sus menționată.

sursă: viva.ro