CRBL se declară o persoană împlinită atât în cariera, cât și pe plan personal. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de femeia visurilor sale încă din 2008, cu care are o fiică superbă, în vârstă de 12 ani.

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui CRBL

Cum arată și cu ce se ocupă Elena, soția lui CRBL. După ce a trecut printr-o căsnicie eșuată, CRBL și-a găsit jumătatea în cel mai neașteptat loc: pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”. Artistul a povestit că și-a cunoscut soția, pe Elena, într-un mod inedit, pe vremea când participa ca dansator la show, iar ea făcea parte din echipa de coregrafi.

CRBL nu a stat prea mult pe gânduri după ce a întâlnit-o pe Elena, ci s-a grăbit să o ceară de soție. „Nu am stat pe gânduri. Când am realizat ce am lângă mine am hotărât să-mi fie alături toată viata”, a spus CRBL, conform viva.ro.

Știind că iubita sa este mare iubitoare de pisici, CRBL a ales să o ceară în căsătorie dăruindu-i o pisicuță care avea la gât un detaliu surpriză: inelul!

„Ce frumos am fost cerută de soţie. Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici… îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit!

Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi… abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul… cu lacrimi de fericire”, a declarat Elena, soția artistului, pentru sursa mai sus menționată.

CRBL a mai fost căsătorit în trecut timp de 7 ani

Cum arată și cu ce se ocupă Elena, soția lui CRBL. Puțini știu că CRBL nu se află la primul mariaj. Artistul a mai fost căsătorit în trecut, dar a divorțat după șapte ani, deoarece el și Andreea, fosta sa parteneră, au realizat că nu mai erau compatibili.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam şi pentru că aşa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că nişte oameni normali, cu casă/chirie/căţel/certuri/gelozii şi alte acareturi.

Ne-am despărţit într-o zi în care am realizat că vieţile noastre nu mai erau în registrul viaţă noastră, ci se despărţiseră undeva şi aveam două drumuri total separate: viaţă mea şi viaţă lui. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărţit eram ceva mai adolescenţi cu idei şi dorinţe infinit diferite”, susținea Andreea într-un interviu mai vechi, conform Viva.

