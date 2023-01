Câți ani are și cum arată fiica Andei Adam. Artista își dorește să devină mamă pentru a doua oară. „Ador copiii, sunt o familistă convinsă”

In articol:

Câți ani are și cum arată fiica Andei Adam. În vârstă de doar 7 anișori, fiica Andei Adam, pe nume Evelin, este copia fidelă a mamei sale.

Evelin, fiica Andei Adam, are 7 ani și este rodul iubirii dintre artistă și primul său soț, Sorin Andrei Nicolescu. Micuță Evelin a venit pe lume pe 7 noiembrie 2015, devenind centrul atenției și al iubirii părinților săi.

„Suntem foarte fericiţi că am devenit părinţi. Am plâns foarte tare de fericire şi de bucurie. Am fost copleşită. Am plâns şi am râs în acelaşi timp. Când doctorul a scos copilul, a zis «hai, cântăreaţa» şi am început să râd.

Cred că fetiţa mea este obişnuită cu concertele, de Revelion voi fi pe scenă şi nu cred că va avea nicio problemă să vină cu mine. Sunt foarte fericită că am născut în zi de sărbătoare. Mă bucur că e şi ziua de nume a lui Andrei. Am avut ocazia să o nasc într-o zi sfântă. Totodată, i-am făcut soţului meu cel mai frumos cadou. Fetiţă o să aibă doar numele Evelin”, mărturisea Anda Adam, la scurt timp după ce a devenit mamă.

Deși are doar 7 anișori, fiica Andei Adam este deja celebră pe Instagram, unde are o comunitate de aproape 20 de mii de persoane.

Micuța Evelin are o mulțime de poze postate din vacanțe, împreună cu mama sa.

Anda Adam își dorește mai mulți copii

Anda Adam a mărturisit că își dorește foarte mult să-i mai facă fiicei sale un frățior sau o surioară. Artista s-a declarat o familistă convinsă, spunând că ar vrea mai mulți copii.

„Îmi doresc foarte tare să mai am copii, am spus-o mereu. Cum o să vrea și Dumnezeu, cred că de acolo, de sus, vine lucrul acesta. Pentru mine este foarte important să îi dorim, să îi chemăm, dar cred că vin și trimiși de Divinitate. Ador copiii, sunt o familistă convinsă, mi-aș dori mai mulți copii", le-a mărturisit Anda Adam jurnaliștilor fanatik.ro.

În prezent, Anda Adam pare că și-a găsit împlinirea și fericirea alături de bărbatul visurilor sale. Cel care i-a furat inima Andei Adam se numește Yosif Eudor Mohaci și este din Arad. Yosif a locuit penru mai mulți ani în Franța și Elveția și a mai fost căsătorit în 2018. De asemenea, el are o fetiță dintr-o relație anterioară, pe nume Nicole, care pare că se înțelege foarte bine cu micuța Eveline, fiica Andei Adam.

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, artista și logodnicul său au ajuns în fața ofițerului stării civile, unde au spus „Da” pentru toată viața, devenind o familie în adevăratul sens al cuvântului.

În cadrul unui story pe Instagram, cei doi au dat fanilor vestea că s-au căsătorit, în timp ce erau în vacanță: „Voiam să vă dorim sărbători fericite și să vă anunțăm că astăzi, noi…ne-am căsătorit. Suntem aici cu părinții”, a spus Anda Adam.

