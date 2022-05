Câți bani a costat rochia purtată de Carmen Iohannis la întâlnirea cu Jill Biden: „Ieftin, ca la piață”

In articol:

În data de 7 mai, sâmbătă, Jill Biden, prima doamnă a Americii, a ajuns în București în cadrul unei întâlniri oficiale alături de Carmen Iohannis, prima doamnă a României.

Cele două au venit la o școală din Sectorul 1 pentru a-i vizita pe refugiații ucraineni adăpostiți acolo. Coincidență sau nu, cele două doamne au ales să poarte rochii cu imprimeu floral, ulterior, ținuta lui Carmen Iohannis fiind foarte comentată pe rețelele de socializare.

Carmen Iohannis s-a pregătit intens pentru această întâlnire oficială. Rochia sa a fost creată special pentru ea de către Andreea Tincu, designer român. Rochia este de culoare roșie și prezintă un imprimeu floral de culoare albastră. Croiala creației este una specială, fiind gândită în așa fel încât să scoată în evidență silueta subțire a soției președintelui Iohannis.

Ca accesorii, Cramen Iohannis a ales să poarte o geantă albă și o pereche de pantofi cu toc în roz pal. Cele două doamne au primit și câte un buchet de flori. Soția lui Iohannis a primit un buchet format din flori foarte colorate, însă o greșeală din acest punct de vedere ar fi că ambalajul de la florările

nu a fost eliminat, ceea ce este total greșit, după cum spune chiar Cătălin Botezatu.

Rochia purtată de Carmen Iohannis a fost creată special pentru ea, fiind realizată manual în totalitate din mătase.

Valoarea rochiei cu imprimeu floral se ridică la prețul de 2 450 de lei.

Nu este prima dată când Carmen Iohannis poartă această rochie. Primul eveniment la care a fost văzută în această ținută a avut loc în luna septembrie a anului 2020, în cadrul alegerilor.

Cu ocazia venirii primei doamne a Americii în România, pe pagina oficială a președintelui Klaus Iohannis au apărut un mesaj și câteva fotografii cu cele două doamne, moment în care internauții au

avut ocazia să comenteze și să dezbată subiectul ținutei purtată de prima doamnă a României.

„Întâmpinarea Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, cu ocazia vizitei pe care o efectuează în România.”, a fost mesajul care a apărut pe pagina oficială de Facebook a președintele României, Klaus Iohannis.

Carmen Iohannis a purtat o rochie care nu a fost pe placul internauțulor, fiind ridiculizată pentru alegerea pe care a făcut-o.

„Zici că e poza de la Casa de Cununii Sector 6. Ce rochii!

Să fie într-un ceas bun!

Rochii din alea ieftine de la piață!

Poate o influențează și pe doamna matale să facă ceva, să avem și noi o „primă doamnă” de dat ca exemplu!

Asta-i rochița de la Înviere? Cu moartea pre moarte călcând!”, sunt doar câteva dintre comentariile usturătoare pe care urmăritorii lui Klaus Iohannis le-au distribuit în mediul online.

Students in this class, including Romanians and Ukrainian refugees, coloring hand-shaped cutouts, one like Ukrainian flag and the other like Romanian flag. The tape them together like a butterfly.

Jill Biden a vizitat România pentru a pune accentul pe faptul că SUA este alături de refugiații ucraineni. Timp de 4 zile, prima doamnă a Statelor Unite își va arăta solidaritatea față de vecinii noștri, fiind prezentă atât în România, cât și în Slovacia.

În România, Jill Biden a fost întâmpinată de prima doamnă a României, purtând o discuție într-o sală de clasă din cadrul Şcolii Gimnaziale „Uruguay”, acolo unde sunt adăpostiți ucraineni refugiați.

„Vă suntem recunoscători pentru că ați inițiat acest eveniment de astăzi, pentru că v-ați făcut timp pentru a ne vizita. Noi am iubit întotdeauna SUA și poporul american. Ne simțim în siguranță cu sprijinul vostru(...) Cred că toată lumea se simte mai bine știind că are prieteni (în SUA) iar faptul că suntem împreună, că suntem uniți este foarte important pentru noi. Este, de asemenea, foarte important sentimentul că ne putem baza pe dumneavoastră. Cred că vorbesc în asentimentul tuturor, inclusiv al prietenilor noștri ucraineni(...) Au reușit să-i implice în activități educaționale pe copii și pe mamele lor, astfel încât să uite de suferințe, dureri și probleme. Le spun ucrainenilor să conteze pe noi. Suntem prietenii voștri, dorim să facem tot ce putem pentru a vă alina suferința, cât se poate, și să vă simțiți în siguranță aici. Mulțumesc directoarei acestei școli, care a făcut un lucru extraordinar într-un timp atât de scurt”, a spus Carmen Iohannis în timpul discuției cu Jill Biden.

To my fellow teacher and First Lady, thank you for an afternoon in Romania full of compassion and hope.



Not only do we share a love for our students, but we stand united in our support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/EHMJGylKYW