Câți bani a făcut Mihai Trăistariu din apartamentele închiriate pe litoral: "A fost cea mai bună vară". Artistul a spus clar pe ce îi va cheltui | EXCLUSIV

După ce s-a trezit cu mai multe bunuri distruse de turiștii pe care i-a cazat în apartamentele de la Mamaia, Mihai Trăistariu a dezvăluit și cât a încasat vara aceasta.

Artistul se poate lăuda cu cea mai bună vară de până acum, după ce și-a început afacerea chiar ăn 2020, în vremea pandemiei.

Celebrul cântăreț nu s-a sfiit niciodată să recunoască că are mai multe apartamente pe litoral, pe care le închiriază în scop turistic. Cântărețul s-a confruntat cu mai multe probleme anul acesta, turiștii lăsând pagube zdravene în urma lor, dar a avut parte și de câștiguri financiare.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Mihai Trăistariu a vorbit despre câștigurile sale din apartamentele de pe litoral, câți bani a făcut vara aceasta și pe ce va fi nevoit să-i cheltuiască.

Câți bani a făcut Mihai Trăistariu din afacerile de pe litoral

Artistul are mai multe apartamente pe care le închiriază în regim hotelier la Mamaia. Locuind în constanța, pentru celebrul cântăreț a fost mai ușor să-și deruleze afacerile la malul mării.

Începând din 2020, Mihai Trăistariu primește turiști în fiecare vară.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Mihai Trăistariu a povestit câți bani a făcut vara aceasta, dar și pe ce va fi nevoit să-i cheltuiască.

"A fost a patra vară în care am închiriat și a fost cea mai bună. Eu și acum am turiști. A fost cea mai bună vară dintre toate, a fost arhiplin. Prețul meu oricum este bun, eu dau un apartament cu 350 de lei în timp ce alții dau același timp de apartament cu 500 – 600 de lei, deci eu sunt ieftin pentru Mamaia Nord.

Nu am vrut să ridic prețul ca să le am pline și le-am avut. Eu, când trag linie la sfârșitul verii, îmi rămân cam 30.000 de euro. Din păcate, cu atâtea stricăciuni, am și cumpărat o canapea pentru că una dintre ele nu s-a putut repera și cu tot ce mai investesc pe acolo, eu cam o treime din bani îi dau înapoi.

Din 30.000 de euro, 10.000 îi dam doar ca să renovăm. Trebuie zugrăvit acum, trebuie făcut să arate brici plus taxele, impozitul și TVA, am camerista, facturile la gaz, lumină, internet și întreținere.

Sunt o grămadă de taxe și toate acestea costă. Sunt și salarii pentru administrator și cameristă așa că din 30.000 de euro eu rămân cu mai puțini bani, dar tot rămân cu ceva", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu este gata să-și deschidă un hotel pe litoral

Îndrăgitul cântăreț este gata să treacă la următorul nivel! Artistul vrea să își deschis un hotel pe litoral sau să cumpere o pensiune deja existentă. Neplăcerile create de turiști vara aceasta l-au făcut pe Mihai Trăistariu să ia în calcul această opțiune.

Artistul și-ar dori să aibă un manager și o recepție deschisă 24/24 tocmai ca să poată verifica mai ușor stricăciunile pe care le lasă turiștii în unitățile de cazare.

"Am văzut că îmi merge și eu știu și să fac reclamă bună. Postez în fiecare zi din luna ianuarie încep și postez zi de zi până când le dau. Din luna aprilie anul acesta am reușit să dau toată vara.

Le cer avansul, totul se face cu factură, automat îmi intră banii în bancă. Am învățat să mă ocup, știu să mă ocup, doar că e bătaie mare de cap și m-ar avantaj un hotel sau o pensiune ca să am recepție și oameni care să stea să-i verifice.

Pe jumătate dintre oamenii care se cazează eu nici nu-i văd. Iau totul online și eu nu știu cine vine acolo(...) Este însă multă bătaie de cap, vreau să-mi pun director, un manager care să-i controleze la plecare, să nu mai fie atâtea stricăciuni sau dacă sunt, măcar să plătească cumva", a explicat el.

Ce măsuri și-a luat Mihai Trăistariu, după ce turiștii i-au distrus apartamentele de pe litoral

Artistul și-a luat o serie de măsuri de siguranță pentru viitori turiști și vrea să își protejeze proprietățile în viitor. Vedeta spune că deja i-a identificat pe cei care i-au creat pagube așa că de acum nu-i va mai primi în apartamentele de la Mamaia.

"Două lucruri vreau să fac. Pe de-o parte, au fost cam 100 de familii în vara aceasta și cam așa sunt în fiecare vară. Vreo 20 dintre ele au lăsat lucrurile aiurea și atunci le-am memorat în telefon cu "Nu" în față. Adică dacă mă sună la anul, le spun că nu mai avem. Chiar dacă ei nu își dau seama că mi-au greșit, nu îi mai primesc pe cei care au fost.

Pe de altă parte, eu nu am o recepție. Apartamentele mele sunt într-un bloc, la același etaj.

Eu am o ială electronică, le dau codul, ei intră singuri, nici nu ne intersectăm. Neintersecându-se cu mine, nu sunt responsabili, nu simt nevoia să se justifice. Ei nu predau camera cuiva, ei pleacă din apartament și îmi trimit mesaj că au eliberat, iar eu trimit camerista. Aici este greșeala pentru că ei nu sunt controlați la plecare", a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

