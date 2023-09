Mihai Trăistariu, decizie radicală după ce turiștii de pe litoral i-au distrus apartamentele: "Nu sunt controlați". Cum vrea artistul să se ferească de viitoarele pagube materiale | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu s-a lecuit! Artistul a înregistrat o serie de pagube în apartamentele de la mare, după ce unele dintre familiile pe care le-a cazat în garsonierele din Mamaia i-au distrus mobilierul sau pereții.

Vedeta nu vrea să mai treacă prin aceleași probleme și nici să mai piardă bani așa că a luat o decizie radicală cu privire la afacerile pe care le are la malul mării.

Sezonul estival a fost extrem de bun pentru Mihai Trăistariu, însă pe lângă câștiguri, artistul s-a ales și cu pagube substanțiale. Canapele rupte, prosoape și așternuturi distruse, canapele arse cu țigara sau pereții distruși sunt doar câteva dintre stricăciunile pe care turiștii le-au lăsat în apartamentele artistului.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Mihai Trăistariu a povestit ce decizii a luat după evenimentele neplăcute din vara aceasta și cum vrea să se protejeze, de acum, de turiștii care i-au creat pagube.

Mihai Trăistariu, decizii radicale după ce a fost păgubit de turiștii de la Mamaia

Pe de-o parte, Mihai Trăistariu spune că deja știe cine i-a stricat bunurile din apartamente, iar anul viitor aceștia își pot lua gândul de la cazarea în unitățile sale.

Le-a salvat deja numerele de telefon cu "NU" în față și atunci când va fi sunat, garantat spune că va refuza grupurile sau familiile respective.

Dincolo de asta, vedeta are planuri mari! Mihai Trăistariu ne-a povestit că își dorește să-și deschidă un hotel, lipsa personalului care se ocup de primirea și decazarea oaspeților fiind unul dintre motivele pentru care turiștii nu mai sunt atât de responsabili când

vine vorba de mobilierul sau obiectele puse la dispoziție de gazdă.

"Două lucruri vreau să fac. Pe de-o parte, au fost cam 100 de familii în vara aceasta și cam așa sunt în fiecare vară. Vreo 20 dintre ele au lăsat lucrurile aiurea și atunci le-am memorat în telefon cu "Nu" în față. Adică dacă mă sună la anul, le spun că nu mai avem. Chiar dacă ei nu își dau seama că mi-au greșit, nu îi mai primesc pe cei care au fost.

Pe de altă parte, eu nu am o recepție. Apartamentele mele sunt într-un bloc, la același etaj. Eu am o ială electronică, le dau codul, ei intră singuri, nici nu ne intersectăm. Neintersecându-se cu mine, nu sunt responsabili, nu simt nevoia să se justifice. Ei nu predau camera cuiva, ei pleacă din apartament și îmi trimit mesaj că au eliberat, iar eu trimit camerista. Aici este greșeala pentru că ei nu sunt controlați la plecare", a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu, gata să-și deschidă un hotel pe litoral

Vedeta a recunoscut adesea că afacerile de la malul mării îi merg cât se poate de bine așa că acum ia în calcul să se extindă. Mihai Trăistariu ar vrea să își deschidă un hotel pe litoral, sau o pensiune.

Îndrăgitul cântăreț închiria apartamentele din Mamaia în regim hotelier, iar turiștii nu aveau o recepție și nici nu erau verificate camerele la plecare. Dacă însă ar avea o recepție, personal 24/24 la unitatea de cazare și un set bine stabilit de reguli, Mihai Trăistariu este convins că ar putea scăpa de pagubele create de turiști de la un sezon la altul sau dacă nu, și-ar putea amortiza cheltuielile pentru că fiecare persoană ar plăti pentru ceea ce a strigat.

"Intenționez să îmi fac un hotel. Am început să caut disperat terenuri sau chiar pensiuni sau hoteluri mai mici să cumpăr, chiar și cu împrumut la bancă. Ideea e să am o recepție, iar ei să fie verificați la plecare.

Aceasta va fi măsura principală, pentru că nu am control. Nu pot să le pun camere de luat vederi în apartament că nu am voie. Deci trebuie să fac rost de o pensiune să o cumpăr, ori în Mamaia Nord, am găsit și în Eforie și în Costinești, o să caut mai mult sau un teren să îmi construiesc eu", a dezvăluit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Ce pagube a găsit Mihai Trăistariu în apartamentele de la Mamaia

Turiștii de anul acesta au stricat mai multe lucruri din garsonierele pe care Mihai Trăistariu le are pe litoral. Artistul îi acuză că au găurit, rupt sau ars cu țigara canapele din camere, iar unul dintre ei i-ar fi spart inclusiv peretele cu pumnul.

"Ei, când predau camera la hotel se controlează și se spune ce s-a distrus și plătesc. Ei mi-au rupt trei canapele doar vara aceasta.

Unul mi-a dat cu pumnul într-un perete, cineva și-a vopsit părul și mi-a distrus tot pe acolo, fețele de pernă, prosoapele(...) Trebuie să arunc la o gunoi o grămadă de lucruri pentru că sunt lucruri care se înlocuiesc, dar sunt firești și pe care le înțeleg. Dar există și lucruri pe care nu pot să înțeleg, la o canapea de piele mi-au făcut găuri cu țigara", a mai precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

