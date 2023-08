Ce spune Mihai Trăistariu, după ce mai mulți turiștii s-au plâns de prețurile de pe litoralul românesc: "Sunt și cheltuieli foarte mari" | EXCLUSIV

In articol:

În acest an, mai multe persoane s-au plâns de condițiile de pe litoralul românesc. Indiferent de stațiune, prețurile au explodat, iar pe Tik-Tok au apărut inclusiv filmări virale cu persoanele și influencerii care ironizează situația și tarifele practicate la malul mării.

Prețurile pentru un weekend la Mamaia depășesc 1.000 de lei, iar tarifele nu sunt cu mult mai mici la Costinești, stațiunea consacrată pentru tineret și nici la Vama Veche. Economiștii au anunțat încă de la începutul acestei veri prețuri mari pe litoral, având în vedere că au crescut și prețurile pentru alimente, energie și gaze, iar comercianții fac tot posibilul să iasă pe plus.

Costurile de pe litoral au crescut, iar astfel au crescut și prețurile. Mihai Trăistariu se numără printre vedetele care deține proprietăți de închiriat la malul mării așa că l-am întrebat cum vede această situație.

Ce spune Mihai Trăistariu despre tarifele crescute de pe litoral

Artistul și-a dezvoltat o strategie bine stabilită și mărturisește că nu și-a mai mărit tariful din 2020, atunci când a lansat prima dată la închiriat garsonierele de pe litoral.

Deși ar mai crește prețul, totuși vedeta se teme că oamenii vor căuta mai ieftin și așa își va îndepărta clienții.

Deși spune că în același bloc se închiriază apartamente și cu 500 sau 700 de lei pe noapte, Mihai Trăistariu a preferat să păstreze un preț mai mic.

"Eu mă ocup de ele încă de la 1 ianuarie. În 2020 le-am deschis și am învățat din mers când să fac cazările și rezervările și atunci eu de la 1 ianuarie le postez pe toate rețelele de socializare, zi de zi, ca să le dau primăvara. Dacă ajungi în mai – iunie, nu le mai dai!

Spre exemplu, acum a renunțat o familie din cauza unei probleme și le-am dat avansul, dar mie îmi rămâne golă perioada respectivă. (...) Acum nu se mai dau o garsonieră sau un apartament, lumea își rezervă din timp așa că eu prefer să le dau primăvara, tocmai pentru că știu ca vara nu mai am bătăi de cap.

Eu mi-am păstrat același preț de când am deschis. În aprilie, mai iunie am 150 de lei pentru un apartament în care pot sta și șase persoane. Iulie și august care sunt cele mai căutate luni am 350 de lei un apartament și este un preț bun pentru Mamaia nord. La mine prețul este aproape la jumate pentru că pe mine mă interesează să nu le am goale pentru că asta înseamnă turism.

Am vrut și eu să măresc pentru că s-au mărit gazele, curentul, îmi lasă turiștii aerul condiționat pornit toată ziua și vin facturile mari, dar nu am avut curaj să ridic prețul pentru că rămân goale. Oamenii se vor orienta și vor căuta ceva mai ieftin, iar ele vor rămâne goale", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Hotelierii se confruntă și cu pagube din partea turiștilor

Mihai Trăistariu a vorbit adesea, în mediul online, despre micile pagube pe care turiștii le-au lăsat în urma lor în apartamentele pe care le deține la Mamaia. Artistul spune că în ultima lună a schimbat două canapele, însă mărturisește că niciodată nu a pus astfel de costuri în cârca turiștilor.

Pe de altă parte, există hotelier care cer banii direct de la turiști sau așteaptă să vină ei cu meșterii pentru reparații.

"Cel mai recent de exemplu, mi-au rupt o canapea(...) Acum o săptămână altă canapea s-a rupt din același motiv și a trebuit să cumpăr una nouă. Uneori mă supără lucrurile acestea, dar nici nu pot să-i judec și nici nu i-am pus pe ei la plată, poate alții le pun condiții. Știu hotelieri care îi pun pe oameni să plătească.

Eu nu le-am pus niciun contract pentru asta, nu vreau să vină aici și să simtă cu au plecat în pagubă de la mare", a mai precizat el, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Prețurile sunt mari pentru ca toate costurile sunt mari

Totodată, artistul explică și faptul că tote tarifele au crescut, iar hotelierii sau posesorii de apartamente trebuie să plătească pe de-oa parte și salarii pentru întreținerea locuințelor, dar și facturi și taxe la stat.

Astfel că tarifele cresc și pentru că multe dintre costurile pe care unitățile de cazare le au au crescut în acest an.

"Dacă turiștii se plâng, și hotelierii se plâng. Nici turiștii nu sunt cei mai educați și nu sunt ca la ei acasă să aibă grijă și uneori, pe unde merg, lasă stricăciuni și pagube. Noi reinvestim banii și oricum nu prea câștigăm așa mulți bani pentru că sunt multe impozite, TVA, impozitul pe venit.(...) Rămâi cu foarte puțin când plătești camerista și administratorul, gazul, internetul, gunoiul, sunt și taxele de stațiune.

Tocmai de aceea nu pot lăsa hotelierii prețurile jos, pentru că sunt foarte mari cheltuielile. Noi rămânem cu o treime din bani după ce plătim taxele și toate serviciile. Este scump, dar sunt și cheltuieli la fel de mari și fiecare își face prețul după cum consideră. Eu am lăsat totuși prețul jos, dar eu am și alte afaceri, am concertele, am școala de muzică", a mai explicat el.

